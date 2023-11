Riccardo Romagnoli, chi è il fidanzato di Angelica Baraldi: cosa sappiamo di lui?

Chi è Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi. La coppia sta insieme da sei anni, ma i due non si sono mai detti “Ti amo”. Il supporto di Riccardo alla gieffina: “Siamo fieri di te, sappiamo chi sei davvero”.

Chi è Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi: vita privata, carriera

Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello 2023, è fidanzata con un bellissimo ragazzo di nome Riccardo Romagnoli. I due stanno insieme da ben sei anni e vivono insieme a Roma. La gieffina ha parlato spesso di lui ai suoi coinquilini, svelando di essere molto innamorata ma anche che i due non si sono mai detti “Ti amo”. Angelica non ha mai svelato però troppi dettagli sulla vita privata e carriera di Riccardo, al punto che alcuni concorrenti hanno cominciato a dubitare della sua esistenza. Il dubbio si è insinuato persino tra gli spettatori a casa, al punto che alcuni si sono convinti che Riccardo non sia che un attore o persino il fratello di Angelica. Ad oggi tali teorie non sembrano avere alcun fondamento.

La visita in casa e il supporto ad Angelica: “Siamo fieri di te, sappiamo chi sei davvero”

Il 6 novembre 2023, Riccardo Romagnoli ha fatto una visita a sorpresa alla sua ragazza all’interno della casa del GF. I due si sono incontrati per la prima volta dopo tanto tempo e Riccardo le ha espresso tutto il suo supporto. In particolare, ha criticato aspramente Greta Rossetti, colpevole di aver dato ad Angelica della “gatta morta” per la sua vicinanza a Mirko Brunetti: “Io e la mia famiglia siamo fieri di te e sappiamo chi sei davvero. Non avvelenarti l’anima pure con questi giochetti. Quello che è successo prima non deve frenarti. Si è espressa da sola la situazione. Io non accetto proprio la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. Certe cose devono rimanere nel mondo social. Ti voglio tranquillizzare”.

Riccardo ha rassicurato Angelica, nell’occhio del ciclone per i suoi atteggiamenti nei confronti di Mirko ritenuti “troppo intimi”: “Lei dice che tu tocchi gli amici maschi. Io non ci vedo nulla di male, toccare un uomo significa provarci? Non è così che funziona. Allora tra te e Paolo cosa ci dovrebbe essere visto che vi abbracciate ogni giorno? Invece è bello il rapporto che avete. La gelosia è un misto tra insicurezza e poca fiducia. Io invece sono sicuro e mi fido molto. Quindi non ti direi mai di limitarti in cose innocenti e belle come delle amicizie. Conosco bene le tue qualità e credimi che siamo tutti fieri di te. Non è vero che tutti ti giudicano negativamente. E quelli che lo fanno sbagliano. Non stare a sentire certe cose, fuori non sono contro di te per questa situazione”.