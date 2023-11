Grande Fratello 2023-24, quando finisce il reality? Le voci sul prolungamento

Quando finisce il Grande Fratello 2023? Secondo una serie di indiscrezioni, nonostante i risultati altalenanti, il reality show di Alfonso Signorini potrebbe ottenere un prolungamento fino al 2024.

Grande Fratello 2023, quando finisce il reality show? Le voci sul prolungamento

L’edizione 2023 del Grande Fratello era stata annunciata come una “versione ridotta” rispetto alla maratona mastodontica di sei mesi e mezzo del suo predecessore, il Grande Fratello Vip 7. Il conduttore Alfonso Signorini aveva promesso un’edizione breve, che avrebbe dovuto concludersi entro dicembre del 2023: ““Inizieremo a metà settembre, ma non sarà un’edizione lunga come le altre. Non sarà di sei o sette mesi, ma più corta. E questo mi darà modo di avere dei ritmi più umani”. Secondo alcuni recenti rumors, tuttavia, i piani starebbero per cambiare. Nonostante l’andamento altalenante di questo GF, la Mediaset pare sul punto di annunciare un prolungamento del reality fino al 2024. Secondo TvBlog ed Investigatore Social, infatti, il Grande Fratello potrebbe andare in onda fino a fine marzo, diventando quindi un’altra edizione “monstre” del reality show più seguito d’Italia.

Perché il GF verrà prolungato? La “colpa” è di Temptation Island Winter

Uno dei motivi dietro il prolungamento del GF fino al 2024 è un importante slittamento nella programmazione futura Mediaset. Si tratta dell’attesissimo Temptation Island Winter, “spin-off” invernale dell’amatissimo dating show di Filippo Bisciglia, inizialmente previsto per febbraio 2024. Secondo le fonti di TvBlog lo show è stato posticipato al prossimo autunno per cause di forza maggiore. Per vedere lo spin off dovremo attendere il settembre del 2024. Questo cambio di programma ha quindi lasciato un vuoto enorme nel palinsesto Mediaset, che sarà riempito da un GF “allungato”. I fan per il momento hanno accolto in modo tiepido la notizia, chiedendo a gran voce agli autori di movimentare un po’ le cose, magari con concorrenti più interessanti: “Bisogna fare entrare gente nuova , ironica e brillante… già adesso questi sono spompati”.