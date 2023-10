Chi è Giampiero Mughini: matrimonio, moglie, juventus, curiosità

Giampiero Mughini è un giornalista, scrittore e opinionista sportivo tifoso della Juventus. È uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023/2024.

Chi è Giampiero Mughini

Giampiero Mughini, nato il 16 aprile 1941 sotto il segno dell’Ariete, è uno dei volti televisivi più noti tra i giornalisti sportivi. Dopo aver lavorato per molti anni come giornalista, negli anni ’90 viene lanciato a L’appello del martedì e da lì in avanti ha iniziato una brillante carriera. Chiamato in molte trasmissioni televisive come opinionista, Mughini è diventato anche una voce radiofonica tanto che spesso viene chiamato anche nelle emittenti radio come ospite. Mughini vive a Roma nel quartiere Monteverde e ama collezionare oggetti liberty e prime edizioni di libri, anche e soprattutto d’epoca.

I reality, dal Gf a Ballando con le stelle

Giampiero Mughini è pronto per varcare la porta rossa del Grande Fratello 2023/2024. Le sue prime parole, a tal proposito, sono state chiare: Confesso che per me è una grande responsabilità quella di essere all’altezza di questi ragazzi giovani, non apparire come un bisnonno noioso”. E ha poi continuato: “Mi piace l’idea di incontrare per la prima volta le persone nella loro verità, è quello che conta nel lavoro che ci accingiamo a fare, l’esperienza che ci accingiamo a vivere”.

Non è però il primo reality telesivo in cui si cimenta. L’anno precedente, infatti, era entrato nel cast di Ballando con le stelle. L’esplosivo opinionista sportivo, però, aveva avuto diversi diverbi anche forti con i giudici, in particolare con Guillermo Mariotto.

Pensione

A La Zanzara, nel 2015, Mughini aveva rivelato la cifra relativa alla sua pensione. “L’anno scorso ho avuto un imponibile lordo da 170mila euro e di tasse ne ho pagate 70mila“, aveva infatti dichiarato. Dagospia ha poi rivelato che, per le sue ospitate, dovrebbe ricevere tra i 1500 e i 2000 euro.

Moglie e figli

Giampiero Mughini non ha mai desiderato avere figli e la sua compagna si chiama Michela Pandolfi. Di questo ne ha parlato in modo più personale a Vieni di Da Me. “Non ne ho mai desiderati di figli” ha infatti rivelato. Si è sposato a Milano all’alba degli 80 anni proprio con Pandolfi, con la quale è assieme da quasi 30 anni. La moglie è sempre stata molto riservata e di professione è una costumista.

Curiosità

Il giornalista non ha mai avuto la patente e ha un cane di nome Bibì a cui è molto affezionato. È un grandissimo collezionista di oggetti liberty.