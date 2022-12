Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a Striscia la Notizia

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a condurre Striscia la notizia. A partire dal 12 dicembre, la coppia storica di comici torna alla guida del tg satirico più amato della tv: sono la coppia più longeva della storia del programma.

La leggendaria coppia di comici presenterà ancora una volta il tg satirico preserale di Antonio Ricci. Porteranno la loro classica dose di risate ed ironia nelle case degli italiani fino all’11 febbraio del 2023. La coppia ha un curriculum di ben 2579 puntate insieme ed è la più longeva della storia del programma. Il debutto di Ezio Greggio risale alle origini del programma, nel lontano 1988, ed è apparso in ben 4233 puntate.

Iacchetti, invece, fa il suo esordio a Striscia nel 1994, e ad oggi ha presentato 2.765 puntate.

In coppia per 29 edizioni: “Ormai siamo pezzi da arredamento”

Greggio e Iacchetti hanno lavorato insieme per ben 29 edizioni del programma. Una coppia rodatissima ed affiatatissima, come dimostrano loro stessi in una serie di interviste. “Ho passato metà della mia vita dietro il bancone di Striscia.” –ha spiegato Ezio Greggio- “Sono un pezzo dell’arredamento, un pilastro delle fondamenta e un abitante capostipite di quella casa.

Passeremo con i nostri telespettatori delle belle vacanze di Natale, di fine e inizio anno insieme: io e il mio socio vi garantiamo serate divertenti direttamente presso il vostro domicilio. Arriviamooooo!”. Anche Enzo Iacchetti non vede l’ora di cominciare: “Quando ricomincio Striscia con Ezio sono felice come quando nasce un figlio”.