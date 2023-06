Funerali Berlusconi, chi ci sarà: chi parteciperà alle esequie del Cavaliere

Funerali Silvio Berlusconi, chi ci sarà? Tutti i grandi nomi che parteciperanno alle esequie del Cavaliere, in programma per oggi alle 15 al Duomo di Milano. Dai familiari ai big della politica, dell’imprenditoria e dello sport.

Funerali Silvio Berlusconi, chi ci sarà? I nomi dei partecipanti

Oggi si terranno i funerali di stato di Silvio Berlusconi, in programma per le ore 15 al Duomo di Milano. La chiesa più grande d’Italia ha una capienza massima di circa 2300 persone, mentre all’esterno, nella piazza, saranno ammesse tra le 10mila e le 15mila persone che potranno seguire la cerimonia sui maxischermi appositamente allestiti. Moltissimi grandi nomi della politica, dell’imprenditoria e dello sport hanno confermato la loro partecipazione all’ultimo saluto al Cavaliere. Sebbene non vi siano conferme, sono attese inoltre molte grandi personalità del mondo dello spettacolo.

Il mondo della politica, chi parteciperà alle esequie

Oltre ai numerosi familiari dell’ex premier, che siederanno nella parte destra della chiesa, saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 32 esponenti di governo. Tra questi sono inclusi l’attuale premier Giorgia Meloni, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre che ai vari ministri e segretari. Presenzieranno inoltre il fondatore della Lega Umberto Bossi, e, come rappresentanti delle Regioni, il Presidente del Friuli Massimiliano Frediga, Attilio Fontana per la Lombardia e Luca Zaia per il Veneto.

Non ci saranno il leader di M5S Giuseppe Conte, né l’ex premier e fondatore de L’Ulivo Romano Prodi, ancora in lutto per l’improvvisa scomparsa di sua moglie, Flavia Franzoni. In compenso ci saranno molti membri di spicco dell’attuale opposizione tra cui Matteo Renzi, Carlo Calenda ed Elly Schlein. Presenti anche gli ex premier Mario Draghi e Paolo Gentiloni, l’ex alleato Pier Ferdinando Casini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Molti nomi importanti anche dalla politica internazionale. Saranno in Duomo ambasciatori dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito, nonché alcuni esponenti del Partito Popolare Europeo, guidati dal suo Presidente Manfred Weber. Presenti in prima persona Viktor Orban, premier dell’Ungheria, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamed e il Presidente iracheno Abdul Latif Rashid.

Imprenditoria e sport, chi sarà in Duomo per l’ultimo saluto a Berlusconi

Molti nomi di spicco del mondo dell’imprenditoria e dello sport saranno in chiesa per dire addio al fondatore di Forza Italia, ex presidente della Fininvest, della Mediaset e del Milan. Non mancheranno la famiglia Moratti, con l’ex presidente Mediaset Letizia in prima linea, oltre ai suoi storici colleghi, amici e collaboratori come Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Parteciperanno alle esequie molti ex calciatori e allenatori che han fatto la storia del Milan come Franco Baresi, Arrigo Sacchi e Paolo Maldini. Arriveranno inoltre i dirigenti del Monza, ultima avventura calcistica di Berlusconi, e il Presidente della Fifa Gianni Infantino. C’è spazio, infine, anche per rappresentanti e dirigenti delle squadre rivali: sono attesi un gruppo di rappresentanti della Juventus, Giuseppe Marotta e Steven Zhang per l’Inter, Aurelio De Laurentis per il Napoli e Urbano Cairo per il Torino.