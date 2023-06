Figli Silvio Berlusconi: chi sono e che cosa fanno

Come tutti sappiamo, Silvio Berlusconi, classe 1936 morto nel 2023 all’età di 86 anni, è stato uno degli uomini più potenti del nostro paese, anche grazie ad un notevole patrimonio mobiliare e immobiliare. Un uomo abituato a stare sempre sotto ai riflettori, per la sua carriera, ma anche anche per la sua movimentata vita privata e le tante donne che gli sono state accanto. Due di queste, le ha sposate. Due matrimoni che hanno reso Berlusconi padre di cinque figli, che ora sono impegnati nella gestione dell’impero di famiglia.

Dopo una brillante ascesa come imprenditore edilizio, Berlusconi ha avuto infatti la grande intuizione di investire su un media sempre più popolare come la televisione. Con l’ingresso in politica il suo potere è cresciuto a dismisura ed è diventato uno dei personaggi più influenti d’Italia. Chi sono allora e che ruolo hanno i figli di Silvio Berlusconi all’interno di questo impero economico?

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Mogli, figlie e figli di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni il 12 giugno 2023, ha avuto due matrimoni, il primo, nel 1965, con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, sposata dopo un breve fidanzamento. L’anno successivo nasce Maria Elvia, detta Marina e tre anni dopo, Pier Silvio. Il matrimonio dura vent’anni, ma già dal 1980 Berlusconi intraprende una relazione extraconiugale con Veronica Lario, giovane attrice bolognese, sposata nel 1990 e da cui aveva già avuto Barbara, Eleonora e Luigi. Il matrimonio con la Lario finisce nel 2012, con una clamorosa causa di divorzio.

Chi sono e che età hanno i figli di Silvio Berlusconi

Berlusconi ha avuto cinque figli, tre con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’ Oglio e tre con la seconda, Veronica Lario.

Marina Berlusconi

Marina Berlusconi nasce nel ’66. Si diploma al liceo classico e inizia a frequentare prima la facoltà di Giurisprudenza e in seguito Scienze Politiche, abbandonando entrambi i percorsi di studio. Intraprende così una carriera all’ interno della Finivest diventando prima vicepresidente della holding nel 1996 e presidente nel 2005.

Dopo la morte di Leonardo Mondadori ha assunto anche il ruolo di presidente nella Arnoldo Mondadori Editore. Marina dà prova di essere un imprenditrice decisa e oculata, entrando addirittura in contrasto con la seconda moglie del padre, rifiutando di cedere Fininvest a Rupert Murdoch nonostante l’ importante offerta economica. Nel 2001, dopo un fidanzamento finito male con Giulio Tassera conosce Maurizio Vanadia, un ex ballerino del corpo di ballo della scala, da lui ha avuto due figli: Gabriele (2002) e Silvio (2004).

Oggi Marina Berlusconi prosegue il suo impegno nelle attività di famiglia come membro del consiglio di amministrazione di Mediaset, Medusa Film e Banca Mediolanum.

Pier Silvio Berlusconi

Anche Pier Silvio Berlusconi, nato nel 1969, ha intrapreso una brillante carriera nella gestione delle aziende della famiglia Berlusconi. Come la sorella, ha abbandonato gli studi universitari (in filosofia), per lavorare con il padre: inizia nel 1992 gestendo prima il marketing Publitalia (la concessionaria pubblicitaria del Gruppo Mediaset), poi i palinsesti e i programmi delle reti del gruppo e nel 2000 diventa vicepresidente di Mediaset e amministratore delegato di R.T.I. (la società che esercita l’attività televisiva).

Dalla relazione con la modella Emanuela Mussida ha avuto Lucrezia, nel 1990 e, dal 2003 è legato alla showgirl Silvia Toffanin, che gli ha dato Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina, nel 2015.

Barbara Berlusconi

La prima dei figli avuti dalla seconda moglie, Barbara, è nata nell’ 84, quando i genitori non erano ancora sposati. Dopo una laurea triennale in filosofia, è entrata a far perte del consiglio di amministrazione di Finivest, ruolo che ricopre tutt’ora, e, prima della cessione della squadra ai cinesi, è stata amministratore delegato del Milan.

Barbara Berlusconi ha cinque figli: Alessandro (2007) ed Edoardo (2009), nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, Leone (2016), Francesco Amos (2018) ed Ettore Quinto (2021) avuti dal compagno attuale, Lorenzo Guerrieri.

Eleonora Berlusconi

Eleonora è nata nel 1986 e dopo avere frequentato la St. John University di New York nel 2010 è tornata in Italia per seguire le orme dei fratelli e occuparsi delle aziende di famiglia. La quarta figlia di Silvio Berlusconi è poco mondana rispetto ai fratelli maggiori ed ha sempre cercato di proteggere la sua privacy stando lontana dai riflettori; la relazione con il modello britannico Guy Binns ha attirato l’attenzione dei media che recentemente hanno paventato una crisi nel rapporto, voce mai confermata dalla coppia. Con il compagno Eleonora ha avuto Riccardo (2013) e Flora (2016).

Luigi Berlusconi

Il figlio minore di Silvio Berlusconi è nato nel 1998, si è laureato in Economia e Finanza alla Bocconi di Milano, e dopo avere perferzionato gli studi all’estero, come i fratelli, dal 2007 è entrato a far parte dei vari consigli di amministrazione delle aziende di famiglia ed è presidente della holding che gestisce il suo patrimonio e quello delle sorelle.

Come Eleonora, ha sempre evitato l’interesse dei media. Ha sposato l’imprenditrice Federica Fumagalli, conosciuta durante gli studi universitari, e da lei ha avuto il primo figlio, Emanuele Silvio, nato a settembre 2021.