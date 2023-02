L’ex banchiere Mario Draghi torna a parlare dopo il passaggio di testimone a Giorgia Meloni. Ecco cosa ha detto.

Mario Draghi: “Sono un ex, guardo i potenti da fuori”

L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione della presentazione del libro di Emilio Giannelli con Paolo Conti Un’Italia da Vignetta alla Fondazione Corriere della Sera a Milano, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. A Ferruccio De Bortoli ha replicato ad alcune domande piccanti.

Leggi anche: Mario Draghi: “Sarei rimasto volentieri…”

Le parole di Mario Draghi

Mario Draghi, rispondendo ai giornalisti, si è definito “un ex” della politica italiana e ha detto di aver portato a casa dalla esperienza da premier “il fatto di riuscire a guardare al potere e ai potenti. Anche io ho fatto parte della recita, ma ora non più. Ecco perché non faccio molta fatica a staccarmi dalla situazione in cui mi trovo e a guardarmi da fuori”. L’ex banchiere centrale ha condiviso col pubblico una sua riflessione sul potere e sulla satira. “Giannelli divide il mondo in due categorie, ci sono i potenti e i normali. I potenti sono quelli che contano, i normali sono quelli che guardano la realtà da normali appunto, con stupore e con distacco”.