Chi è Adriano Galliani: amicizia con Silvio Berlusconi, tv, Milan, Monza, politica

Adriano Galliani è un dirigente sportivo, imprenditore e politico italiano, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza. Ha sviluppato negli anni, soprattutto come dirigente sportivo, una grande amicizia con Silvio Berlusconi.

Chi è Adriano Galliani

Adriano Galliani, nato il 30 luglio 1944, ha attualmente 78 anni ed è nato a Monza. I suoi studi iniziali sono come geometra e, dopo essersi diplomato, riesce ad entrare nell’Ufficio di edilizia pubblica del Comune di Monza, impiego che manterrà per otto anni; successivamente si licenzierà poi per avviare un’attività in proprio. Da imprenditore inizia con Elettronica industriale, azienda da lui fondata, specializzata nella produzione di apparecchiature per la ricezione dei segnali televisivi e di lì a poco inizierà a costruire reti per la ripetizione di tv straniere in Italia. Proprio questo suo interesse per il mondo televisivo gli permette di conoscere anche Silvio Berlusconi.

L’incontro con Silvio Belrusconi

Adriano Galliani conosce Silvio Berlusconi proprio in questo intreccio del mercato televisivo: nel novembre 1979 inizia a collaborare con il Cavaliere alla creazione della prima tv commerciale italiana. Nel novembre 1980 nasce così Canale 5. Nel corso della sua lunga carriera è stato presidente e amministratore delegato di RTI Spa (Reti Televisive Italiane), la società a cui è affidata la gestione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

È nominato poi nominato Amministratore delegato di Mediaset nel 1986 ed è rimasto in tale ruolo fino al 1998.

Il 28 aprile 2017 viene nominato presidente delle società immobiliari del gruppo Fininvest per poi diventare presidente di Mediaset Premium. Il 27 giugno 2017 entra nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Fininvest.

L’ingresso al Milan e nel calcio

Adriano Galliani è stato molto legato a Silvio Berlusconi anche perchè dall’anno 1986 è diventato amministratore delegato dell’ A.C. Milan, di cui Silvio Berlusconi era proprietario e presidente. Dal 21 dicembre 2004 al 15 giugno 2006 ha assunto le funzioni di vicepresidente vicario della società a seguito delle dimissioni di Silvio Berlusconi, impossibilitato a ricoprire l’incarico a motivo di una legge disciplinante il conflitto d’interesse. Durante la gestione Berlusconi-Galliani, il Milan ha innescato un ciclo vincente di trofei nazionali e internazionali.

È stato anche vicepresidente della Lega italiana calcio.

Dal Milan al Monza calcio

Nel 2018 viene nominato, dopo l’acquisizione del Monza di Silvio Berlusconi, amministratore delegato della società brianzola, facendo così ritorno nel club che aveva lasciato da vicepresidente nel 1986. Nel corso della gestione Berlusconi-Galliani il Monza viene promosso per la prima volta nella sua storia in Serie A il 29 maggio 2022 battendo il Pisa nella finale degli spareggi.

Politica

Nel 2018 in vista delle elezioni politiche viene candidato da Berlusconi nel collegio proporzionale Lombardia 3 (Varese-Como-Lecco) ed è eletto parlamentare ma decide di non ricandidarsi alle elezioni del 2022.