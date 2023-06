Romano Prodi, chi è l’ex premier, fondatore dell’Ulivo e avversario di Berlusconi

Romano Prodi, ex presidente del consiglio dei ministri, è un economista e politico italiano, tra i principali avversari politici di Silvio Berlusconi.

Chi è Romano Prodi

Romano Prodi è nato a Scandiano nel 1939. Docente di economia e politica industriale nelle università di Bologna, Trento e alla Harvard University, è stato ministro dell’Industria (1978-79) e presidente dell’IRI (1982-89; 1993-94). La sua importanza politica è stata legata al fatto che è stato promotore della coalizione dell’Ulivo nelle elezioni del 1996 che gli ha permesso di guidare un governo di centrosinistra (1996-98) negli anni clou del berlusconismo.

Gli incarichi in Europa

Romano Prodi nel settembre 1999 è stato eletto presidente della Commissione Europea. Nei cinque anni della sua presidenza l’Unione Europea ha visto l’entrata in vigore dell’euro come valuta corrente (genn. 2002), l’allargamento dell’Unione ad altri dieci paesi (maggio 2004) e la firma della Costituzione europea a Roma (ott. 2004). Terminato il suo mandato, il 16 ottobre 2005 P. è stato scelto come candidato premier nel corso di un’apposita consultazione preliminare ed è poi stato nuovamente presidente del Consiglio dal 2006 al 2008, anno in cui si è dimesso dopo una crisi politica.

Il progetto dell’Ulivo

Romano Prodi è un politico di centrosinistra che aveva creato la coalizione dell’Ulivo, basata su una convergenza di diverse culture politiche: l’umanesimo cattolico, il riformismo laico, la cultura laburista. Scopo era mobilitare un vasto elettorato che fosse in grado di contrapporsi, in un’ottica bipolare, quale alternativa allo schieramento di centro-destra.

Moglie Flavia Franzoni

Flavia Franzoni era la moglie di Romano Prodi, accanto a lui per una vita, che si è spenta all’improvviso il 13 giugno 2023 all’età di 76 anni. È stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Dopo la sua morte, ha lasciato due figli (Giorgio e Antonio) e sei amatissimi nipoti (Chiara, Davide, Giacomo, Benedetta, Maddalena e Tommaso).

Le parole su Silvio Berlusconi

L’ex premier ha sempre avuto tra i suoi principali avversari politici Silvio Berlusconi, che è venuto a mancare il 12 giugno 2023. “Con lui mai inimicizia – ha detto in una intervista al Messaggero – ma reciproco rispetto. Entrambi sapevamo che il futuro passava per l’Ue. ha esercitato una grande influenza non solo sull’Italia, ma anche sui cittadini”. L’ex fondatore dell’Ulivo sarà presente al funerale di Silvio Berlusconi che si terrà a Milano in Piazza Duomo.