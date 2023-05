Matteo Renzi contro Conte su Il Riformista: “Sognava di fare il Robin Hood ed invece…”

Matteo Renzi contro Giuseppe Conte in un articolo del suo Il Riformista. Il leader di Italia Viva ha evidenziato sia delle criticità della politica nazionale sia ha voluto sottolineare il rapporto “d’amore” tra il leader del Movimento 5 Stella e il premier Meloni.

Matteo Renzi attacca Conte su Il Riformista

Matteo Renzi ha pubblicato un articolo sul suo Il Riformista contro Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva ha sottolineato il rapporto “‘d’amore” del rappresentante del Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nell’articolo, rispetto alla politica nazionale, Renzi ha messo in evidenza due tematiche in particolare: “Parliamo poi come facciamo tutti i giorni di due temi decisivi per il nostro Paese, due temi di cui altri scrivono poco: sanità e giustizia. Il paginone centrale vede un dibattito civile tra Tommaso Nannicini, uno dei padri del JobsAct, e Susanna Camusso, allora segretaria della CGIL. Mi piace che questo giornale contenga opinioni diverse, inciti al pensiero, valorizzi le intelligenze naturali e non solo quelle artificiali. Proprio per questo non accettiamo le verità preconfezionate: sostenere che i giovani siano costretti a vivere in tenda dalla globalizzazione cattiva è una storiella cui non crede nessuno”.

Il leader di Italia Viva sul referente del M5 Stelle

Dunque, dure parole quelle di Renzi che mette in cattiva luce Conte: “La politica ha delle responsabilità: aver sprecato decine di miliardi per il superbonus ha arricchito i benestanti e aumentato le difficoltà dei più poveri. Giuseppe Conte sognava di fare il Robin Hood ed è finito come lo Sceriffo di Nottingham. Non a caso Conte e la Meloni filano d’amore e d’accordo e Giuseppi ha preso il posto di Enrico nel cuore della premier. Non ci credete? Guardate la vigilanza Rai, il salvataggio di Bonafede, le nomine dei vicepresidenti di Camera e Senato. E ieri anche la Rai. Conte è l’unica stampella del Governo”.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli su Fazio prende le distanze e poi attacca il governo: “Ha chiuso un contratto milionario con Discovery”