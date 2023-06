Fedele Confalonieri, chi è il fedelissimo di Silvio Berlusconi: patrimonio, moglie, figli

Chi è Fedele Confalonieri, dirigente e amico di Silvio Berlusconi. Al fianco del Cavaliere fin dall’adolescenza, ha ricoperto ruoli di grande importanza nelle imprese Fininvest ed è l’attuale Presidente di Mediaset. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Fedele Confalonieri, vita privata e carriera del dirigente amico di Silvio Berlusconi

Nato a Milano il 6 agosto 1937, Fedele Confalonieri compirà a breve 86 anni. Dirigente d’azienda di successo, è un nome molto noto nella cerchia di Silvio Berlusconi, ex premier e fondatore di Forza Italia morto il 12 giugno 2023. Confalonieri era infatti un grande amico del Cavaliere fin dall’età di 12 anni, quando si incontrano per la prima volta. I due frequentano insieme il liceo, all’Istituto Salesiano S. Ambrogio, e l’università, dove Confalonieri si laurea in Giurisprudenza, per poi continuare a lavorare fianco a fianco una volta finiti gli studi. La loro amicizia li porta a condividere anche una grande passione per la musica, grazie alla quale suonano e si esibiscono insieme per alcuni anni.

In seguito al successo imprenditoriale di Silvio Berlusconi, Confalonieri lo segue quando si lancia nel settore televisivo, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali nelle reti del Cavaliere. Ad oggi è il Presidente di Mediaset ed è un membro di spicco del Consiglio di Amministrazione della Arnoldo Mondadori e de Il Giornale. È inoltre parte del consiglio direttivo di Confindustria e Assolombardia e, nel 2017, è stato eletto Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Non si hanno notizie precise circa l’entità del suo patrimonio ma, considerato il suo lungo successo in incarichi di prestigio, si può presumere che sia particolarmente ingente.

Vita privata: moglie, figli, nipoti

Fedele Confalonieri è stato sposato per molti anni con una donna francese, Annick Cornet. Sua moglie è scomparsa nel novembre del 2020 a causa di alcune complicazioni relative al Covid-19. Dal loro amore nascono due figli: Aline e Yves. Quest’ultimo ha seguito le orme del padre, costruendosi una carriera in ambito dirigenziale. Ad oggi Yves Confalonieri è direttore RTI in ambito di Interactive Media.