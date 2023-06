Flavia Franzoni era la moglie di Romano Prodi, ex presidente del consiglio dei ministri e fondatore dell'Ulivo

Romano Prodi, chi era la moglie Flavia Franzoni

Flavia Franzoni era la moglie di Romano Prodi, ex presidente del consiglio di una coalizione di centrosinistra e fondatore dell’Ulivo. Nata 1 febbraio 1947 a Reggio Emilia, la signora Prodi, che si è spenta all’improvviso il 13 giugno 2023, aveva 76 anni ed è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Per una vita accanto al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

Flavia lascia due figli (Giorgio e Antonio) e sei amatissimi nipoti (Chiara, Davide, Giacomo, Benedetta, Maddalena e Tommaso).

L’annuncio della morte

Con enorme dolore l’ex presidente del consiglio dei ministri Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, “all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio.

Dove è mancata

La moglie di Prodi è spirata all’improvviso mentre si trovava in Umbria, ma nell’amore della famiglia.