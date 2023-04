Festa della Liberazione a Roma, corteo antifascista per il 25 aprile: percorso e strade chiuse

Festa della Liberazione a Roma: corteo organizzato in alcune strade della Capitale in occasione del 25 aprile. Ecco nella manifestazione chi prenderà parte e quale sarà il percorso pensato ma soprattutto come cambia la viabilità.

Festa della Liberazione a Roma, corteo antifascista per il 25 aprile

Il 25 aprile a partire dalle ore 10 inizia il corteo antifascista a Roma per festeggiare la Festa della Liberazione. La manifestazione, organizzata dall’Anpi e promossa con le altre associazioni antifasciste. Prenderanno parte all’evento le partigiane e i partigiani romani (tra loro Luciana Romoli, Mario Di Maio, Gastone Malaguti e Iole Mancini), le organizzazioni studentesche, i sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici, i partiti politici, i movimenti democratici e antifascisti della città di Roma, il mondo del volontariato e le organizzazioni Lgbtq+.

“La storia non può essere riscritta da chi nutre sentimenti di nostalgia per il suo periodo più buio – si legge nell’appello di Anni -. A 78 anni di distanza dalla Liberazione dal nazifascismo, abbiamo dovuto assistere alla nuova propalazione delle vecchie menzogne da parte di alcuni rappresentanti delle istituzioni. Ci riferiamo in particolare agli attacchi portati alla Resistenza romana e alle mistificazioni sulla strage delle Fosse Ardeatine”.

“Ancora una volta – scrivono dall’Anpi -, quest’anno più che mai nel ricordo delle gappiste e dei gappisti di via Rasella, orgoglio della città, la Capitale celebrerà questa fondamentale ricorrenza per ribadire, con la necessità della memoria, l’impegno quotidiano e futuro per la completa attuazione dei principi fondamentali della Costituzione nata dall’antifascismo, dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione, coi suoi valori irrinunciabili ed inscindibili di Pace, Libertà e Giustizia sociale nella società di oggi”.

Percorso e strade chiuse

Il corteo partirà da largo Benedetto Bompiani raggiungerà piazzale Ostiense, sfilando lungo via delle Sette Chiese, via di Santa Petronilla, via Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Rufino, via Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Bonomelli, viale Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense. Il percorso causerà disagi a diverse linee: 3nav, 23, 30, 75, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792. Nel pomeriggio invece l’evento Il “Coraggio di Ricordare” che si terrà tra Porta San Paolo-Piramide Cestia-Piazzale Ostiense. Per questo dalle 18:00 e dalle 20:30 saranno chiuse al traffico rispettivamente via Raffele Persichetti e Piazzale Ostiense dal lato di via Campo Boario. Deviate anche le linee bus 23, 30, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719, 775.