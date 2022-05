Eurovision Song Contest 2022, partecipanti: tutti i nomi

Eurovision Song Contest 2022, ecco i nomi di tutti i partecipanti. Sono 40 i paesi rappresentati nell’ultima edizione del festival della musica internazionale che quest’anno si svolgerà a Torino. Scopriamo i nomi di tutti i cantanti e delle canzoni in gara. Chi sono i favoriti?

Tutti i partecipanti dell’Eurovision Song Contest 2022, ecco i nomi

Manca ormai pochissimo all’inizio del 66esimo Eurovision Song Contest. L’edizione 2022 del concorso canoro internazionale si apre con la prima semifinale il 10 maggio al PalaOlimpico di Torino e si chiude il 14 maggio, con la finalissima.

A presentare l’evento, un trio di personaggi d’eccezione: il conduttore Alessandro Cattelan sarà affiancato da due icone della musica internazionale, Laura Pausini e Mika. Quest’anno sono quaranta gli artisti a sfidarsi sul palco per dare la vittoria al proprio paese. Scopriamo insieme chi sono i cantanti in gara.

I cantanti in gara, elenco completo

Albania – Ronela Hajati con Sekret

con Sekret Armenia – Rosa Linn con Snap

con Snap Australia – Sheldon Riley con Not the Same

con Not the Same Austria – Lum!x feat. Pia Maria con Halo

con Halo Azerbaijan – Nadir Rüstəmli con Fade to Black

con Fade to Black Belgio – Jérémie Makiese con Miss You

con Miss You Bulgaria – Intelligent Music Project con Intention

con Intention Croazia – Mia Dimšić con Guilty Pleasure

con Guilty Pleasure Cipro – Andromache con Ela

con Ela Repubblica Ceca – We Are Domi con Lights Off

con Lights Off Danimarca – REDDI con The Show

con The Show Estonia – Stefan con Hope

con Hope Finlandia – The Rasmus con Jezebel

con Jezebel Francia – Alvan & Ahez con Fulenn

con Fulenn Georgia – Circus Mircus con Lock Me In

con Lock Me In Germania – Malik Harris con Rockstars

con Rockstars Grecia – Amanda Georgiadi Tenfjord con Die Together

con Die Together Islanda – Systur con Með hækkandi sól

con Irlanda – Brooke con That’s Rich

con That’s Rich Israele – Michael Ben David con I.M

con I.M Italia – Mahmood e Blanco con Brividi

con Lettonia – Citi Zēni con Eat Your Salad

con Eat Your Salad Lituania – Monika Liu con Sentimental

con Sentimental Malta – Emma Muskat con I Am What I Am

con I Am What I Am Moldavia – Zdob și Zdub & i Fratelli Advahov con Trenulețul

con Montenegro – Vladana con Breathe

con Breathe Olanda – S10 con De Diepte

con De Diepte Macedonia del Nord – Andrea con Circles

con Circles Norvegia – Subwoolfer con Give That Wolf A Banana

con Give That Wolf A Banana Polonia – Ochman con River

con River Portogallo – MARO con Saudade, saudade

con Saudade, saudade Romania – WRS con Llámame

con San Marino – Achille Lauro con Stripper

con Stripper Serbia – Konstrakta con In Corpore Sano

con In Corpore Sano Slovenia – LPS con Disko

con Disko Spagna – Chanel con SloMo

con SloMo Svezia – Cornelia Jakobs con Hold Me Closer

con Hold Me Closer Svizzera – Marius Bear con Boys Do Cry

con Boys Do Cry Ucraina – Kalush Orchestra con Stefania

con Stefania Regno Unito – Sam Ryder con SPACE MAN

Chi vincerà? Le previsioni secondo i bookmaker

I 40 artisti in gara si sfideranno il 10 e il 12 maggio per guadagnarsi l’accesso alla finalissima, ad esclusione dei Big Five, ovvero Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, che sono finalisti di diritto. Ma chi si aggiudicherà la vittoria finale all’Eurovision 2022? Per il momento i favoriti sembrano essere i Kalush Orchestra, la band hip/folk che rappresenta l’Ucraina. Si presentano in semifinale con la loro hit Stefania e un loro trionfo, secondo i bookmaker, ha una probabilità del 46%.

Al secondo posto ci sono Mahmood e Blanco, che hanno buone probabilità di bissare il loro successo al Festival di Sanremo e di donare alla vittoria una seconda vittoria consecutiva dopo il successo dei Maneskin con Zitti e buoni lo scorso anno. Chiude il podio la Svezia, che insegue il suo quarto trionfo all’Eurovision con Cornelia Jakobs. Poche chance invece per Achille Lauro, scelto come rappresentante di San Marino con la sua Stripper, la cui vittoria è data a meno dell’1%.