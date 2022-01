“Non mi lasciare”, la fiction: trama, cast, puntate

Non mi lasciare: la fiction con protagonista Vittoria Puccini andrà in onda sulla Rai a partire dal 10 gennaio

Non mi lasciare è una fiction che sarà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 10 gennaio.

Non mi lasciare: la trama

Non mi lasciare segue le vicende del vicequestore Elena Zanin (interpretata da Vittoria Puccini), che si porta dentro un dolore con il quale non è mai riuscita a fare i conti. La protagonista, dopo tanti anni di assenza, ritorna a Venezia (la sua città Natale) perchè vuole indagare su un mistero che avvolge la morte di un ragazzo, Gilberto, che la polizia pensa si sia suicidato.

Elena, invece, è convinta che il giovane sia stato ucciso da una rete criminale su cui lei indaga da molto tempo e in questa sua esperienza si troverà a dover collaborare con il vicequestore Daniele, suo ex fidanzato, e con la poliziotta Giulia, la sua migliore amica di un tempo sposata proprio con Daniele. Le indagini in corso costringeranno i tre a fare i conti con un passato anche a tratti doloroso.

Il cast

Il cast della serie tv è composto da Vittoria Puccini (protagonista), Alessandro Roja (nel ruolo di Daniele), Sara Felberbaum (Giulia), Sergio Albelli, Federica Girardello, Eugenio Franceschini, Gianmaria Martini, Massimo Rigo, Ivan Zerbinati, Nicola Pannelli, Riccardo Leonelli, Livio Pacella, Demetra Bellina, Andrea De Manincor, Pia Engleberth, Caterina Silva, Simone Baldassarri, Vincenzo Tosetto, Antonio Orlando, Roberto Zibett, Lorenzo Dellapasqua, Duccio Gallorini, Maurizio Lombardi, Sandra Ceccarelli

Dove è stata girata

La fiction Non mi lasciare è la prima serie italiana ambientata quasi interamente a Venezia dove la produzione è rimasta per due mesi (alcune scene sono anche a Roma, Milano e nel Polesine).

È stata girata due mesi, proprio quelli del lockdown, e ciò ha facilitato in un certo senso le riprese a causa della mancanza di traffico e di turisti.

Non mi lasciare, la fiction: Quante puntate

La fiction diretta da Ciro Visco ha quattro puntate, la prima in onda il 10 gennaio su Rai 1.

Dove vederla

La fiction Non mi lasciare va in onda in prima serata su Rai Uno alle ore 21.30 a partire da lunedì 10 gennaio 2022.

Sarà possibile vedere la fiction in live streaming o in differita sulla piattaforma Rai Play.