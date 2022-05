Chi è Emma Muscat, all’Eurovision 2022 per Malta con “I Am What I Am”

Chi è Emma Muscat, cantautrice in gara per Malta all'Eurovision 2022 con "I Am What I Am". Nel 2018 era una dei concorrenti di Amici.

Chi è Emma Muscat, cantautrice in gara per Malta all’Eurovision 2022 con I Am What I Am. Scopriamo qualche informazione in più sulla giovane artista, già nota in Italia per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Chi è Emma Muscat, giovane cantautrice maltese: vita, carriera, Amici

Nata a St. Julian’s il 27 novembre 1999, Emma Muscat è una cantautrice e pianista 22enne. Affascinata dalla musica fin da bambina, coltiva la sua passione già durante il suo percorso scolastico.

Si iscrive all’università d’Arte e Spettacolo, dove porta avanti i suoi studi nel canto, nel ballo e nell’uso di strumenti musicali, mostrando particolare attitudine per il pianoforte. Comincia a farsi conoscere su Youtube, dove pubblica i suoi primi singoli, Alone (2016) e Without you (2017).

Il suo nome è già alquanto noto in Italia. Nel 2018 Muscat è stata infatti una dei concorrenti della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

È una dei giovani talentuosi ad ottenere l’accesso al serale, l’ultima fase del talent show, dove viene arriva ad un passo dalla finale. Nonostante la sua eliminazione in semifinale, Muscat colpisce il pubblico e ottiene un contratto discografico con Warner Music Italy. Nel corso della sua carriera duetta con diversi artisti di spicco, come Eros Ramazzotti, Shade, Biondo, Astol e il tenore maltese Joseph Calleja. Negli ultimi anni ha portato avanti anche una carriera come modella e testimonial, facendo da volto alle campagne pubblicitarie di marchi come Elvive, Tezenis, KIKO, Pupa, L’Oreal e OVS.

Muscat in gara per Malta all’Eurovision 2022 con I Am What I Am

Nel 2022 Emma Muscat trionfa alla nona edizione del MESC, il Malta Eurovision Song Contest, venendo quindi selezionata come la rappresentante maltese alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La giovane cantautrice entra in gara con un nuovo singolo, I Am What I Am, scritto e composto in collaborazione con Dino Medanhodžić, Julie Aagaard e Stine Kinck.

L’artista si è detta entusiasta di poter partecipare alla competizione e del sostegno del pubblico italiano: “E’ un po’ come giocare in casa, ho una fan base che mi apprezza e mi sostiene: essere considerata la ‘terza italiana’ all’Eurovision mi rende orgogliosa”.