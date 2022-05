Chi sono i “The Rasmus”, all’Eurovision 2022 per la Finlandia con “Jezebel”

I The Rasmus sono un gruppo musicale rock finlandese che rappresenterà la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2022.

Chi sono i “The Rasmus”

I The Rasmus, che si esibiranno all’Eurovision 2022, nei loro primi tre album figurano con il nome di Rasmus, cambiato successivamente modificato a seguito della firma del contratto con la casa discografica svedese Playground. Il gruppo si formò alla fine del 1994, quando i membri del gruppo frequentavano ancora le scuole superiori e dove iniziarono ad essere conosciuti come Rasmus.

I membri scrivono e cantano principalmente in lingua inglese come dimostrano i brani No Fear, In the Shadows, First Day of My Life, In My Life e Guilty. In alcuni casi, però, cantano anche in lingua finlandese come dimostra la canzone Rakkauslaulu. Nella loro carriera i The Rasmus hanno venduto più di 5,5 milioni di copie e hanno ottenuto cinque dischi di platino e dieci dischi d’oro. All’Eurovision Song Contest porteranno il brano Jezebel.

Membri vecchi e nuovi

Il gruppo musicale, nel corso degli anni, ha visto persone rimanere e altre andarsene. Attualmente il gruppo è composto da:

Lauri Ylönen – voce (1994-presente)

– voce (1994-presente) Eero Heinonen – basso, cori (1994-presente)

– basso, cori (1994-presente) Aki Hakala – batteria (1999-presente)

– batteria (1999-presente) Emilia “Emppu” Suhonen – chitarra (2022-presente)

Ad aver lasciato il gruppo, invece, sono:

Jarno Lahti – batteria (1994-1995)

Janne Heiskanen – batteria (1995-1998)

Pauli Rantasalmi – chitarra (1994-2022)

L’addio di Paul Rantasalmi, storico chitarrista del gruppo, è recente ma nonostante ciò è rimasto in ottimi rapporti con il gruppo.

Al suo posto è subentrata Emilia “Emppu” Suhonen. Con il singolo Jezebel il gruppo ha partecipato (e trionfato) all’Uuden Musiikin Kilpailu 2022 entrando così di diritto all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Il brano “Jezebel” che omaggia le donne

Il brano Jezebel, che il gruppo porterà all’Eurovision Song Contest 2022, “parla di una ragazza che prende ciò che vuole, senza chiedere. Uno spirito libero“, ha spiegato il frontman Lauri Ylonen.

Desmond Child, co-autore del brano, ha aggiunto che la canzone è “un omaggio, un tributo, alle donne forti di oggi, che possiedono i loro corpi, che sono responsabili della loro sensualità, della loro sessualità e che sono determinate a essere uguali»