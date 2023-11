Kimberly Bonvissuto, chi è la ragazza scomparsa di Busto Arsizio

Kimberly Bonvissuto è una ragazza di 20 anni che è scomparsa da alcuni giorni dalla città di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Sono in corso le ricerche dopo la denuncia alle forze dell’ordine fatta dalla madre.

Kimberly Bonvissuto, chi è la ragazza scomparsa

Kimberly Bonvissuto ha 20 anni ed è attualmente in cerca di lavoro. La ragazza è scomparsa dalla città di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove vive e le ultime notizie risalgono a lunedì 20 novembre. Il suo cellulare risulta spento e per adesso non si può dire o smentire se si tratta di allontanamento volontario. La cugina avrebbe riferito che Kimberly doveva incontrare un ragazzo la sera della scomparsa.

La denuncia della madre

A denunciare la scomparsa è stata Graziana Tuccio, la madre della ragazza: “Se qualcuno la vede contatti le forze dell’ordine”, si legge nel suo appello disperato sui social. “Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar”, ha aggiunto la madre. “La aspettavano a casa, in via Cellini ai Frati, lunedì sera, ma non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé”.

