Chi sono i Citi Zeni, all’Eurovision 2022 per la Lettonia con “Eat Your Salad”

I Citi Zeni sono una band in gara per la Lettonia all’Eurovision 2022. Scopriamo chi sono e chi sono i loro membri. Sono in gara con la canzone Eat Your Salad.

Chi sono i Citi Zeni

I Citi Zeni sono una band lettone che si è presentata all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Eat Your Salad. La band si è formata due anni fa, e da quel momento ha scalato palchi importanti.

Nel 2020 si sono costituiti a Riga, capitale della Lettonia, e si sono trovati a suonare al primo anno della loro carriera in piena pandemia. Il Covid, però, non ha fermato questo gruppo che ha pubblicato svariati singoli, tra i quali Paradi kas tas ir. Nel 2021 pubblicano l’album di debutto, Suni iziet ielas e conquistano un successo immediato, tale da vincere il premio Zelta Mikrofons. A gennaio 2022 prendono parte all’edizione di Supernova, programma che apre le porte per l’Eurovision ai trionfatori e con la loro Eat Your Salad hanno ottenuto l’opportunità di andare all’Eurovision 2022 di Torino.

Nome della band

Il nome della band “Citi Zeni” è un gioco di parole e vuol dire “gli altri ragazzi”. La pronuncia richiama quella di “citizens” in inglese.

La canzone Eat Your Salad

Eat your salad è un brano “green” incentrata sulla lotta per l’ambiente e la necessità di operare dei cambiamenti nella nostra quotidianità. Il brano è presto diventato virale su TikTok, ottenendo 30 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma in meno di un mese.

I membri del Gruppo

I membri del gruppo dei Citi Zeni sono: