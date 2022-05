Eurovision Song Contest 2022 in tv, ecco dove vederlo

Eurovision Song Contest 2022 in tv: sta per arrivare l'evento musicale internazionale tanto atteso. Per l'Italia ecco Mahmood e Blanco.

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene dal 10 al 14 maggio. L’evento musicale internazionale che vede per l’Italia esibirsi i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo: Mahmood e Blacno.

In quanto membro dei Big 5 (e in qualità di paese ospitante), l’Italia è già qualificata alla finale del 14 maggio, assieme a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

L’evento musicale si divide in tre serate: le due semifinali e il Grand Final. Ecco quando va in onda:

1ª semifinale: martedì 10 maggio 2022 ore 21.00

2ª semifinale: giovedì 12 maggio ore 21.00

Finale: sabato 14 maggio ore 21.00

Ecco dove vederlo

L’evento sarà trasmesso in chiaro dalla Rai su Rai Uno (canale 1 del Digitale Terrestre, in HD sul canale 501, canale 1 e 101 di TivùSat e canale 101 di Sky), su Rai 4K (canale 210 di TivùSat), e in contemporanea su Rai Radio2.

L’Eurovision 2022 in tv va in onda anche su San Marino Rtv, canale 831 del Digitale Terrestre, e sul canale 99 del Digitale Terrestre RSI La1 raggiungibile da chi vive nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, ci sarà la possibilità di seguirlo su RaiPlay, la piattaforma di streaming online gratuito della Rai dove vedere in diretta e on-demand i film, fiction e programmi Rai. In alternativa l’evento è trasmesso in diretta streaming dalle 21.00 anche sul canale YouTube Eurovision Song Contest.

