Niccolò Ghedini, funerali in Veneto: data e luogo delle esequie

Niccolò Ghedini, la data e il luogo dei funerali dello storico legale di Silvio Berlusconi. L’avvocato e politico di Forza Italia è scomparso lo scorso 17 agosto a causa di una polmonite, aggravata dalla sua lotta con la leucemia.

Sono ufficiali la data e il luogo dei funerali di Niccolò Ghedini. Le esequie funebri dell’avvocato di Silvio Berlusconi si svolgeranno il 20 agosto in Veneto.

Nello specifico, la cerimonia è in programma alle ore 11 a Santa Maria di Sala, nella chiesa parrocchiale locale. L’ex parlamentare viveva da anni assieme ai suoi familiari in una villa del paesino in provincia di Venezia.

La morte del politico, Berlusconi: “Ci ha lasciato un amico”

Niccolò Ghedini si è spento all’età di 62 anni a causa di un’improvvisa polmonite, resa letale dalle sue instabili condizioni di salute. Il legale era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e lottava da tempo contro una forma aggressiva di leucemia.

Negli scorsi mesi si era sottoposto ad un trapianto di midollo proprio al San Raffaele. “Ci ha lasciato il nostro Niccolò.” -lo saluta il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi- “Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te”.