Laura Pausini e Alessandro Cattelan, tensioni? Cosa succede tra i due?

Laura Pausini e Alessandro Cattelan, tensioni? Sono circolate voci di possibili problemi tra i due conduttori del prossimo Eurovision in programma a maggio in Italia.

Laura Pausini è una dei conduttori di Eurovision 2022, insieme all’ex conduttore di X-Factor Alessandro Cattelan e al cantante di fama internazionale Mika. Quest’anno la kermesse della musica internazionale si svolgerà a Torino, il 10, 12 e 14 Maggio al Palaolimpico.

In vista della kermesse di maggio, sono circolati voci su possibili tensioni tra la cantante Pausini e il conduttore Cattelan.

Tuttavia, l’artista ha voluto smentire queste voci: “Sfatiamo subito una notizia che ho letto in questi giorni. Dicono che non vado d’accordo con Alessandro Cattelan. Con Ale siamo molto amici ed il fatto che sia con me sul palco è uno dei motivi per il quale ho accettato di presentare lo show. Vorrei proprio sapere chi diffonde queste fake news. Ho accettato di farlo perché ci sono Ale [Alessandro Cattelan, ndr] e Mika.

Ed ho pure trattato per ridurre a tre i cambi d’abito. In origine avrebbero dovuti essere quattro”.

Cosa succede tra i due?

In vista dell’Eurovision, si è parlati di possibili vedute diverse su i cambi d’abito. Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione: “Caos Eurovision. Riunioni su riunioni, richieste su richieste. Il grande evento torna in Italia e sta mettendo a dura prova i nervi dei dirigenti e organizzatori della kermesse in Rai.

Un po’ manca l’esperienza, un po’ bisogna fare i conti con i problemi organizzativi. Non solo, alla conduzione una “diva” come Laura Pausini. Gira voce che avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore. Dall’altra i timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l’effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena.

Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo”.

Cattelan avrebbe avuto il timore di essere messo in ombra dalla Pausini. Tuttavia, le tensioni sono state smentite anche se il cambio d’abito numeroso rimane.