Di cosa parla Brividi la canzone di Mahmood e Blanco, significato e TESTO

Di cosa parla Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco? Ecco spiegato il significato del brano portato al Festival di Sanremo 2022 dai due rapper milanesi. Il loro duetto ha conquistato il pubblico della kermesse ed è uno dei candidati alla vittoria finale.

Il significato di Brividi, canzone di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022

Mahmood torna sul palco dell’Ariston dopo aver vinto il Festival nel 2019, con Soldi, pezzo che gli è valso anche il secondo posto all’Eurovision.

Il rapper milanese di origini egiziane, affiancato da Blanco, ha lasciato senza fiato gli spettatori del Festival di Sanremo 2022 con la nuova canzone Brividi. Di cosa parla il brano? Qual è il significato del testo? Brividi celebra l’amore in ogni sua forma, senza spazio per pregiudizi, genere o barriere di sorta. I due artisti raccontano la paura di sentirsi inadeguati in amore, di non riuscire a dare abbastanza. La passione mista alle insicurezze, le ansie, il tormento.

Un sentimento universale, che riescono a trasmettere nonostante le loro differenze e i dieci anni di differenza d’età.

Di cosa parla Brividi, l’intervista a Mahmood e Blanco: “Due ragazzi diversi che amano allo stesso modo”

Ne parla lo stesso Mahmood nel corso di un’intervista a Radio 2: “Due ragazzi, appartenenti a due generazioni, amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori – la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova – e con la voglia di amare in totale libertà, dando tutto di sé.

La visione romantica (“Ho sognato di volare con te / Su una bici di diamanti”) e quella più concreta e passionale (“tu, che sporchi il letto di vino / tu, che mi mordi la pelle”) dell’amore sono accomunate dalla volontà di vivere un sentimento puro e totalizzante, abbattendo barriere, in completa libertà”.

Anche Blanco ha detto la sua sul testo della canzone: “Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando.

E’ un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore- ci rendono fragili e felici nello stesso momento”.

Brividi, il TESTO del successo internazionale

È passato pochissimo tempo dalla sua commercializzazione, ma Brividi è già un successo internazionale. Ha infranto già molti record su Spotify. È il pezzo con più stream accumulate in un solo giorno in Italia, con 3.3 milioni di ascolti, e si è piazzato nella Top #5 per gli ascolti globali.

Brividi, TESTO

Ecco il testo di Brividi, scritto da Mahmood, Blanco e Michele Zocca, in arte Michelangelo, produttore del giovane cantante bresciano: