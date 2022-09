Oroscopo Branko Ottobre 2022: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Ottobre 2022. Tutte le previsioni, segno per segno.

Cosa ci riserva il futuro nel mese di Halloween? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Ottobre 2022. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo.

Oroscopo Branko Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Con l’autunno ormai alle porte, gli appassionati di astrologia volgono lo sguardo al futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Ottobre 2022 secondo l’amato astrologo di RTS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022.

Cosa ci riserva l’Oroscopo nel mese delle streghe? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Ad ottobre i nati nell’Ariete avranno modo di mettersi alle spalle lo stress accumulato negli ultimi tempi. Dopo un anno impegnativo, grazie al transito di Saturno farete tesoro delle vostre esperienze e vi sentirete più saggi e maturi. In amore attenti alla memoria corta: non dimenticate le promesse fatte e abbiate fiducia in chi amate.

Vi sentite pieni di passione, che vi porterà a scelte più impulsive.

Toro, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Ottobre richiederà cautela soprattutto in amore per i nati nel Toro. Farsi guidare dalle emozioni del momento potrebbe portarvi sulla strada sbagliata. Evitate i contrasti inutili e riflettete bene sul da farsi. Un aura di ansia e irritazione vi seguirà per tutto il mese: armatevi di pazienza e non lasciate che influenzi le vostre decisioni. Attenzione anche sul lavoro, dove verrete messi alla prova da contrattempi fastidiosi.

Gemelli, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Sarà un mese pieno di potenziale per i nati nei Gemelli. Grandi passi avanti in ufficio, dove si apriranno opportunità di avanzamento di carriera. Tanta fortuna anche per il portafogli, più pieno del solito. Festeggiate godendovi maggiormente il vostro tempo libero: vi sentite carichi di erotismo e avrete occasione di sfruttarlo. Attenti al fisico: vi sentite in gran forma, ma è bene non esagerare.

Cancro, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Un ottobre carico di sorprese attende i nati nel Cancro. Le stelle e i cambi di Luna vi porteranno non pochi grattacapi evitabili, ma dopo un anno di cambiamenti le prossime settimane vi daranno finalmente qualche dolce certezza. Una volta superato qualche scoglio nei primi giorni, potrete godervi giorni pieni di serenità e piaceri. Tanta piccantezza e trasgressioni in amore, le coppie avranno scelte importanti da compiere.

Leone, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Si apre un periodo grigio e conflittuale per i nati nel Leone.

La vostra mente vi impone una cosa, il vostro cuore ne chiede un altra. Dovrete prendervi del tempo per comprendere e ragionare con le vostre emozioni. Si rischia la rottura di un rapporto importante, valutate attentamente cosa significa per voi questa persona. Contrasti fastidiosi anche in amore, ma il consiglio è di fermarsi e coltivarlo: lo trascurate da fin troppo.

Vergine, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Dopo un grande anno per i nati nella Vergine, ottobre vi permetterà di continuare a vivere il vostro successo e la vostra fortuna.

Con il supporto di Urano, nonostante le tante sfide di ottobre, riuscirete a far risaltare le vostre qualità in ufficio. È il momento giusto per porre fine ai giochetti e a mettere in chiaro alcune cose. In amore, sentirete il bisogno di prendervi un momento di riflessione: desiderate certezze, ma di cosa avete bisogno davvero?

Bilancia, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Si apriranno una serie di porte interessanti per i nati nella Bilancia.

Tanti impegni sul lavoro, che vi impediranno di festeggiare i vostri successi, ma anche tante opportunità intriganti. Se vi sentite bloccate, non scoraggiatevi: Nettuno è dalla vostra e vi aiuterà a dare il meglio di voi. Tanta tenacia e desiderio in ambito sentimentale, è un periodo di grande complicità per le coppie: che sia ora di parlare del futuro?

Scorpione, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Ha inizio una nuova stagione per i nati nello Scorpione. Con le stelle dalla vostra parte, si apre una pagina più fortunata di questo 2022. In ufficio riuscirete a mettere i bastoni tra le ruote a chi vi contrasta, aprendo nuove possibilità di miglioramento professionale. I conflitti nel vostro cuore potrebbero crearvi problemi. Rivangare vecchi rancori potrebbe mettere in crisi un rapporto: solo l’amore vi ridonerà stabilità.

Sagittario, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Un mese di fatiche e novità per i nati nel Sagittario. Si lavora tanto, ma con Mercurio nel segno riuscirete a mettere a frutto in modo costruttivo la vostra creatività. Nonostante la valanga di nuovi progetti e cambiamenti, verrete travolti dall’ottimismo, che scacceranno ogni negatività. In amore vi sentite molto sensuali, ma anche molto possessivi. Non sarà solo l’amore a mandare in fiamme le vostre camere da letto.

Capricorno, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

I nati nel Capricorno vivranno anche ottobre sotto l’occhio vigile di Saturno, con tutti i benefici del caso. L’influenza di Plutone, inoltre, vi porterà a riscoprire il calore familiare che avete ignorato troppo di recente. Tanto movimento e frenesia in ufficio, che però sollecitano la vostra ambizione. Inseguitela, ma attenti alle malelingue: c’è chi proverà a fermarvi in ogni modo. Aria positiva anche per il cuore, nonostante qualche periodo di confusione e conflitto.

Acquario, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Il 2022 dei nati nell’Acquario si avvia verso la fine con una giusta carica positiva. Il supporto di Giove e Urano vi rende agguerriti e pronti a superare ogni ostacolo questo autunno. Attenti però a non farsi trascinare dall’impeto in caso di improvvisi incidenti: evitate conflitti inutili in ufficio e passate oltre. Ottobre vi donerà inoltre un’alta carica erotica. Attenti, anche in questo caso, a non farvi travolgere dalla passione in modo negativo: gelosia ed esagerazioni vi daranno solo problemi.

Pesci, le previsioni di Branko per Ottobre 2022

Sarà l’ottobre delle decisioni importanti per i nati nei Pesci. Avrete di fronte bivi decisivi sul lavoro: nuovi contratti, nuove attività, intriganti ma rischiose prospettive. Non fatevi influenzare dai dubbi e proseguite mettendoveli alle spalle. Nettuno e Giove vi supportano e il vostro cielo è privo di ostacoli. Per quanto riguarda il cuore, sentite il bisogno di essere coccolati e Ottobre è pronto a darvi ciò che desiderate: tanta dolcezza, tanti flirt e tanti momenti di pura serenità.