Chiara Francini oggi: vita privata, compagno, carriera, Sanremo 2023

Chi è Chiara Francini, attrice italiana di origini toscane famosa per diverse sue interpretazioni sul piccolo schermo ma anche al Cinema. I suoi personaggi spesso sopra le righe.

Il 10 febbraio 2023, nel corso della quarta serata dedicata alle cover, sarà co-conduttrice insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2023.

Chi è Chiara Francini

Chiara Francini nasce a Firenze il 20 dicembre 1979, e cresce a Campi Bisenzio. Suo padre è originario di Roma. Dopo il diploma presso il liceo Dante Alighieri, si iscrive presso l’Università degli studi di Firenze, dove consegue la laurea con votazione 110 e lode, discutendo una tesi in italianistica sulla Retorica dell’Ermeneutica.

Inizia ad interessarsi al teatro, studiando al teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, e da qui comincia la sua carriera prima di approdare in televisione. Dal 2018, inoltre, collabora per La Stampa come editorialista. Chiara ha scritto diversi romanzi. L’ultimo uscito è “Il cielo stellato fa le fusa”(Rizzoli) :“un libro meraviglioso e poetico da tenere stretto al cuore perché capace di trasformare il pianto in rido.”

Chiara Francini: compagno

Frederick Lundqvist è di origine svedese ed è l’uomo al fianco dell’attrice e scrittrice toscana Chiara Francini sin dal 2005. Il compagno dell’attrice gestisce una sua impresa di servizi di sicurezza. L’attrice in alcune interviste ha dichiarato di amare soprattutto l’intelligenza del suo compagno.

Chiara Francini: carriera

Chiara Francini inizia la sua carriera in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre ruoli nei suoi programmi Bla Bla e Stracult.

Nel 2007 è una delle protagoniste della serie televisiva targata Rai “Gente di Mare 2“, dove recita insieme a Giuseppe Zeno. Tra il 2007 ed il 2008 appare in diverse pellicole cinematografiche, tra cui “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni, insieme a Laura Torrisi e Gabriel Garko. Partecipa anche nel film “Maschi contro femmine” e nel sequel, pellicole di Brizzi con un cast corale.

Nel 2011 è una delle co-conduttrici dello show comico Colorado, accanto a Paolo Ruffini e insieme anche a Belen Rodriguez. Dal 2016 al 2018 prende parte alla fiction di Rai uno “Non dirlo al mio capo” i cui protagonisti sono Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Ad autunno 2021 è in tv nei panni di giurata del programma Drag Race Italia, accanto a Tommaso Zorzi e con la Drag Queen Miss Priscilla.

Sanremo 2023

Nel corso della quarta serata dedicata alle cover, Chiara Francini sarà co-conduttrice di Sanremo 2023. “Non si vedrà la mia sfaccettatura di attrice, ma la persona – ha voluto sottolineare a riguardo la Francini – e al Festival porterò la mia gioia, porterò tutta la Chiara che ho”.