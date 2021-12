Chi è Gabriel Garko: compagno, vita privata, fiction, carriera

Gabriel Garko, il cui nome intero è Dario Gabriel Oliviero, è un attore ed ex modello conosciuto per la partecipazione a numerose fiction. Conosciamolo meglio.

Chi è Gabriel Garko

Gabriel Garko, nato il 12 luglio 1972, ha un padre veneto (pasticcere) e una madre siciliana. Cresciuto a Settimo Torinese, dove ha svolto anche i suoi studi, ha tre sorelle maggiori: Nadia, Sonia e Laura. Trasferitosi poi nel Lazio, precisamente a Zagarolo in provincia di Roma, deciderà di aprire un maneggio di cavalli che gestirà per diversi mesi. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, ad ogni modo, ha un vero e proprio trampolino di lancio nel 1990 quando, dopo la partecipazione a Mr Settimo Torinese dove trionferà, vincerà anche il titolo di Il più bello l’Italia l’anno successivo. La sua prima esperienza televisiva importante è a Scherzi a Parte nel 1993 quando entrerà a far parte del corpo di ballo della trasmissione. Da quel momento Garko non si è più fermato riuscendo, con grande abilità, a diventare un attore apprezzato soprattutto sul piccolo schermo.

La carriera

Le fiction televisive alle quali Gabriel Garko prende parte, dal 1995 in avanti, sono numerose. Tra queste le più importanti e che hanno riscosso maggiore successo sono La donna in fuga (1996), Angelo Nero (1998), Il bello delle donne (2001). La serie tv campione di ascolti però, a cui l’attore prende parte come protagonista, è sicuramente L’onore e il rispetto dove interpreta il mafioso Tonio Fortebracci all’interno di un cast stellare (tra le attrici anche Manuela Arcuri, Serena Autieri e Virna Lisi). Nel 2008 parteciperà alla fiction Il Sangue e La rosa per poi recitare per le altre edizioni dell’Onore e il rispetto (che avrà in totale 5 edizioni). Altre serie tv di successo a cui ha preso parte sono Sangue Caldo e Il Peccato e la vergogna (2014). Nel febbraio 2016 affianca Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2016 e nello stesso anno decide, per questioni personali, di ritirarsi dalle scene per un po’. Nel novembre 2021 torna a Ballando con le stelle come ballerino per una notte.

I film

Gabriel Garko ha poi recitato in numerosi film come Le fate ignoranti, Paparazzi, Poveri ma ricchi, Senso ’45, Una moglie bellissima.

Vita privata ed ex fidanzate

La vita privata di Gabriel Garko è stata caratterizzata da molte relazioni, per la gran parte con attrici famose. Ai tempi de Il peccato e la vergogna, infatti, aveva avuto un flirt con l’attrice Serena Autieri ma è nota anche una sua relazione con Manuela Arcuri. Altre donne che Gabriel Garko ha avuto modo di frequentare sono Adua del Vesco ed Eva Grimaldi.

Il coming out di Gabriel Garko

Gabriel Garko, durante il Grande Fratello Vip, ha rivelato pubblicamente di essere omosessuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

Un coming out che ha avuto modo di spiegare a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare”. E sul perchè il coming out sia arrivato così tardi, Garko ha spiegato la sua spiegazione affermando che nella sua professione di attore si era cucito addosso un personaggio e che per fare questo mestiere era costretto a fingere. In casa Garko, però, la cosa era ben nota a tutti”I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo”.

La storia d’amore con Ivan Gray

Gabriel Garko ora è felicemente innamorato di Ivan Gray con cui sogna anche di poter diventare padre. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, Gabriel ha rivelato che il suo compagno gli “piace davvero tanto” e che con lui sarebbe pronto a costruirsi una famiglia. Le notizie su Ivan Gray sono ancora poche, ma tra i due sarebbe scattata una bellissima storia d’amore.