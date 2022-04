Chi è Tommaso Zorzi: vita privata, padre, patrimonio, fidanzato

Chi è Tommaso Zorzi è un influencer e personaggio televisivo. Diverse sono le sue partecipazioni in reality e programmi di spettacolo, non solo come concorrente ma anche come opinionista.

Chi è Tommaso Zorzi: vita privata

Tommaso Zorzi è nato il 2 aprile 1995 a Milano. Da giovane, a 18 anni, ha lasciato casa sua per trasferirsi in Scozia, dove ha imparato bene la lingua. Successivamente Tommaso si è spostato a Londra, dove ha vissuto in una casa famiglia.

Qui ha iniziato un corso di studi in Economia e Business Management. Nasce come blogger per poi spostarsi nel mondo televisivo partecipando a diversi programmi come Riccanza su MTV, Grande Fratello Vip, Dance Dance Dance, Pechino Express. Inoltre, nel 2021 Zorzi è conduttore e giudice di Drag Race Italia. A lui è stata affidata anche la conduzione di After The Race.

Sempre a 18 anni, Tommaso ha trovato il coraggio di fare coming out, inviando un’email a sua madre, che tuttavia ha accettato la cosa senza alcun tipo di problema.

Tommaso Zorzi: padre

Suo padre Lorenzo è amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi, mentre sua madre Armanda Frassinetti lavora come dietista. Ha una sorella di nome Gaia. La sua è una delle famiglie più facoltose di Milano.

Tommaso Zorzi: patrimonio

L’influencer è molto attivo sul social, dove ha già raggiunto oltre 1,9 milioni. Non solo la ricchezza della famiglia, ma anche i guadagni televisivi e di suoi libri venduti.

Il 13 maggio 2020 Tommaso Zorzi pubblica il suo primo libro, un romanzo ispirato alla sua vita personale dal titolo: “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”.

A Marzo 2022 pubblica il suo secondo libro, sempre un Romanzo, dal titolo “Parole per noi due” dove affronta temi come omofobia, amore e morte.

Il fidanzato

Tommaso Stanzani è finito nelle pagine di cronaca rosa per essere il fidanzato di Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello e anche vincitore del programma. I due si sono conosciuti quasi per caso e sostenuti a vicenda anche durante la scuola di Amici. Tommaso Zorzi ha raccontato come si sono incontrati i due: “Ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF, quindi abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica.

Non siamo abituati a parlare di noi. Durante i nostri primi incontri lo aiutavo anche a studiare, mi sentivo una milf!”.