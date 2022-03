Federica Pellegrini e il matrimonio: “Bello ma…stressante”

Federica Pellegrini e il suo fidanzato hanno deciso di sposarsi e stanno organizzando il loro matrimonio. Ma a tal riguardo l’ex nuotatrice ha rivelato qualcosa di davvero curioso.

Federica Pellegrini e il matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno, ma la campionessa nell’organizzazione si sta “stressando”. Lo ha rivelato durante una puntata di Italia’s Got Talent 2022 e questa dichiarazione ha stupito un po’ tutti. Alla domanda se era vero che il matrimonio fosse imminente, la Pellegrini ha risposto così.

“Se tutto va bene sì, mi sposo, dovrebbe essere vero”,

Federica Pellegrini e le nozze

Tuttavia Federica Pellegrini, sempre nella trasmissione, non ha nascosto uno stress organizzativo non indifferente. “Sono stressata, è davvero stressante”. “Tu questo stress lo reggi, perché il matrimonio è come una Olimpiade”, le ha detto la finalista di Italia’s Got Talent 2022. “Peggio”, ha invece replicato Federica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Chi è Matteo Giunta, futuro sposto di Federica Pellegrini

Matteo Giunta, prima di essere il futuro marito, è stato il preparatore atletico di Federica Pellegrini. Matteo Giunta è il anche cugino di Filippo Magnini, noto ex della Pellegrini con il quale l’atleta ha vissuto una lunga storia d’amore dal 2011 al 2017. I due hanno tenuta nascosta la loro storia d’amore fino al ritiro della Divina, che lo rivelato dopo le sue ultime vasche.