Chi è Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo: vero nome e carriera

Chi è Amadeus? Il popolare conduttore Rai ha 59 anni ed è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Dal 2020 è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata. Qual è il suo vero nome?

Chi è Amadeus, carriera e vero nome del conduttore del Festival di Sanremo

Amadeus, il cui vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nasce a Ravenna il 4 Settembre 1962.

Si trasferisce a Verona quando è ancora un bambino, a causa di impegni lavorativi del padre. Dopo i suoi esordi come DJ radiofonico negli anni ’80, Amadeus si è affermato come uno dei conduttori tv più amati e riconosciuti in Italia. Scoperto dal talent scout Claudio Cecchetto, lavora in Radio Deejay dal 1986 al 1994. In questi anni nell’ambiente radiofonico, Amadeus fa la conoscenza di Rosario Fiorello, Marco Baldini e Jovanotti. L’esordio televisivo arriva nel 1988, su Italia 1, proprio in un programma condotto dal cantautore romano.

Per tre anni consecutivi, dal 1993 al 1995, è chiamato a condurre il Festivalbar, evento musicale grazie al quale si afferma sul piccolo schermo.

Nel corso della sua lunga e fortunata carriera televisiva ha lavorato sia per la Rai che per la Mediaset, ed è stato il volto di tante trasmissioni di successo. Negli anni si afferma come un vero e proprio signore del preserale, guidando programmi come L’Eredità, I soliti ignoti, Tale e Quale Show e Reazione a catena.

Nel 2019, in sodalizio con l’amico e collega Rosario Fiorello, è messo alla guida del Festival di Sanremo, come conduttore e direttore artistico. Sono ben cinque le conduttrici al suo fianco sul palco dell’Ariston nel 2022, una per serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Vita privata: mogli e figli

Amadeus tende a tenere lontano dai riflettori la sfera più intima della propria vita. Si sa però che dal 1993 al 2007 il conduttore è stato sposato con Marisa Di Martino, dalla quale ha avuto una figlia, Alice. La loro relazione si chiude con un divorzio nel 2007, dopo un graduale allontanamento. Non ancora ufficialmente divorziato, nel 2003 Amadeus si è avvicinato alla ballerina Giovanna Civitillo, con cui fa ancora coppia. I due si sono conosciuti sul set de L’Eredità e da allora non si sono mai lasciati: “All’epoca io l’avevo vista in sala prova e lei stava preparando uno stacchetto.

Da lì l’idea di introdurlo anche prima del gioco ‘la scossa’. Marco Garofalo, che purtroppo non c’è più, ha immediatamente accolto la mia richiesta. E ha funzionato”. Nel 2009 la coppia ha avuto un figlio: José Alberto. Al piccolo è stato dato il nome di José Mourinho, allenatore dell’Inter, squadra di cui Amadeus è un tifoso sfegatato.