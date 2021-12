Chiara Francini, chi è il compagno Fredrick Lundqvist

Fredrick Lundqvist è il compagno dell’attrice Chiara Francini, nota al pubblico Rai per l’aver recitato in varie fiction. Ecco qualche notizia sul suo compagno, con il quale ha una relazione da più di 15 anni.

Chiara Francini: chi è il compagno

Il compagno di Chiara Francini è Fredrick Lundqvist. Di origine svedese, è al fianco dell’attrice toscana dal 2005 e gestisce una sua impresa di servizi di sicurezza. Proprio per essere un ex calciatore, è noto per essere un personaggio del mondo dello sport. Nato il 3 agosto 1973 a Lulea, ha iniziato la sua carriera con le maglie di Lira e Luleå, prima di passare al GIF Sundsvall. Ha esordito nella Allsvenskan nel 2000 e dopo aver militato nel mondo del calcio come difensore ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Da sportivo, infatti, ha iniziato a gestire un’impresa di servizi di sicurezza.

Una lunga storia d’amore

Chiara Francini e Fredrick Lundqvist stanno insieme da oltre 15 anni e i due sono sempre stati l’uno la spalla dell’altro. Nonostante Chiara sia molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, i due sono abbastanza riservati riguardo la loro vita privata e cercano di far trapelare il meno possibile della loro relazione più intima. Una delle poche occasioni in cui si sono fatti vedere insieme è la mostra del cinema di Venezia. L’ex calciatore non è nemmeno presente sui social network e sul profilo dell’attrice non si trova nemmeno una foto di lui.