Chi è Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma: carriera, malattia, Fabrizio Corona

Lorenzo Pellegrini è il capitano della Roma, di ruolo centrocampista.

Tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, Lorenzo Pellegrini ha collezionato 339 presenze segnando 65 reti, con una media di 0.18 gol a partita.

Chi è Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini, nato nel giugno 1996, è un interno di centrocampo, capitano della Roma. Abile sia in fase di impostazione che in fase di interdizione, nelle giovanili della Roma è stato impiegato anche come difensore centrale. L’unica esperienza lontano dalla Roma la fece per andare al Sassuolo, tappa fondamentale nella sua crescita. E’ proprio al Sassuolo che il futuro capitano della Roma ha giocato prima di tornare nella capitale e diventare un perno fondamentale della società giallorossa.

Nazionale di Lorenzo Pellegrini

Pellegrini è stato convocato dal Ct Gian Piero Ventura nel 2017 per la prima volta. Esordisce in nazionale maggiore l’11 giugno 2017, poco prima di compiere 21 anni, giocando come titolare nella partita di qualificazione al Mondiale 2018 Italia-Liechtenstein (5-0) disputata a Udine.

Malattia

Pellegrini quando era nella formazione Giovanissimi della Roma, ha sofferto di una forma di aritmia cardiaca, che ne aveva compromesso l’idoneità sportiva.

Il caso della denuncia per stalking

Il capitano della Roma è al centro mediatico anche per il caso di una denuncia per stalking. La denuncia per stalking verso di lui è stata riportata in primo luogo da Fabrizio Corona su DillingerNews.it e Corona ha illustrato come il calciatore e capitano della A.S. Roma sia stato denunciato da una escort a Roma, Parma e Avezzano con l’accusa di stalking. Per la presunta vittima di cittadinanza rumena è stato poi anche attivato il “Codice Rosso” . La donna sostiene di aver avuto vari incontri con lui a partire da gennaio. Poi, stando alla ragazza e alle sue testimonianze, sarebbero iniziate le persecuzioni di lui. Ma non sono scattate le misure previste nei casi di pericolo. Secondo lei il comportamento di Pellegrini le avrebbe generato uno stato d’ansia

Pellegrini però ha smentito tutto: «Ci penseranno i miei legali. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che tra poco nascerà il mio terzo figlio».