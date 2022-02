Vanessa Incontrada dagli esordi a oggi: età, carriera, Fosca Innocenti

Vanessa Incontrada è un volto noto della televisione italiana. Ex modella, attrice e conduttrice, è conosciuta soprattutto per aver presentato Zelig dal 2004 al 2010 al fianco di Claudio Bisio. Più di recente si è dedicata alla recitazione in film e fiction italiani, mentre dal 2021 ha presentato Striscia la Notizia. Si è spesso, purtroppo, parlato del suo peso. L’attrice ha infatti ricevuto delle critiche per aver cambiato corporatura, ma si è sempre difesa e detta contro il body shaming.

Nel 2022 è di nuovo in tv con la fiction Fosca Innocenti.

Vanessa Incontrada: biografia e carriera

Vanessa Incontrada nasce il 24 novembre 1978 a Barcellona da padre italiana e madre spagnola. Già dall’età di 17 anni si avvicina al mondo della moda, cominciando a posare per diversi e noti brand internazionali. Da allora presta il volto a Tim, Nivea, Pupa, Wind, Zalando, Mediaset Premium. Nel 1996 si trasferisce a Milano, città in cui la sua carriera decolla.

Nel ’98 infatti arriva il debutto in televisione, con la partecipazione al programma Super su Mediaset. Già l’anno successivo conduce Millennium, al fianco di Michele Mirabella. E nel frattempo approda alla radio e il suo nome si diffonde negli ambienti televisivi.

La sua carriera nella recitazione inizia invece nel 2003 quando interpreta la protagonista de “Il cuore altrove”. Ma è appena un anno dopo che arriva la svolta che la porta alla vera notorietà.

Vanessa Incontrada viene scelta per la conduzione del programma comico Zelig Circus, su Canale cinque, insieme a Claudio Bisio. I due restano insieme sul palco per sei anni, rendendo lo show molto popolare anche con personali stacchetti e sketch. Successivamente, presenta con Fabio de Luigi “festival 2005” , programma musicale in onda su Italia uno. E dal 2010 dedica alle fiction, lavorando poi principalmente per produzioni Rai.

Dal 27 settembre 2021 all’inizio di Novembre Vanessa Incontrada conduce insieme ad Alessandro Siani Striscia la Notizia, programma in cui sono coinvolte anche le nuove Veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti. Dal 18 Novembre, dopo undici anni, torna di nuovo sul palco di Zelig, per quattro speciali puntate celebrative.

Vanessa Incontrada torna a recitare in Fosca Innocenti, nuova miniserie poliziesca

Nel 2022 torna in tv nel ruolo di attrice, come protagonista della miniserie Fosca Innocenti, il cui primo episodio andrà in onda in prima visione l’11 Febbraio su Canale 5. La showgirl spagnola interpreta il vice questore che da il nome alla serie. Fosca è dotata di un olfatto particolarmente sviluppato, che le consente di trovare indizi fondamentali nelle sue indagini.

Una serie poliziesca tutta al femminile ambientata in Toscana e composta da quattro episodi.

La vita privata della showgirl spagnola

Vanessa Incontrada è sposata dal 2007 con Rossano Laurini, imprenditore toscano che precedentemente era sposato proprio a un’amica della showgirl. La coppia nel 2008 ha avuto il primo figlio insieme, Isàl, con cui la Incontrada ha un rapporto speciale. Nella nuova famiglia c’è anche Diletta, la figlia di Rossano Laurini avuta con l’ex.

Vanessa Incontrada e la questione del peso

Al centro del gossip e delle pagine rosa è spesso finita la questione del peso, legata proprio a Vanessa Incontrada. L’attrice infatti, ingrassata durante la gravidanza, non ha smaltito il peso acquisito, che si aggira adesso intorno ai 65 kg. Ricevendo critiche e insulti in rete, si è sempre schierata contro il body shaming, insieme ad altre colleghe dello spettacolo. “Hanno rovinato un momento speciale”, ha commentato a proposito degli haters che si scagliavano contro di lei, neomamma.

Gli episodi di violenza verbale hanno spinto la showgirl a recitare un monologo, nel 2019, proprio dedicato alla “bellezza dell’imperfezione“. “La perfezione non esiste“, ha esordito Vanessa Incontrada. “Dovrebbe essere tra i primi insegnamenti che ci danno. Sai quanto tempo ci ho messo a cercarla? Volevo diventare ciò che non sono, tutti mi volevano diversa. Un po’ più così, un po’ più cosa. Ho così dimenticato di essere felice, perché pensavo di essere sbagliata per gli altri. Nel 2000 avere le forme è ritenuto sbagliato. E per questo dovrei vergognarmi? Adesso riesco a sorridere ma non è sempre stato così. A volte le critiche feriscono. Partono da un cellulare e arrivano dritto allo stomaco. E quando vai in giro sai che dietro le facce che incontri per strada potrebbero nascondersi tutti quelli che pensano che tu sia sbagliata. Ma conta solo il tuo giudizio, quando ti guardi davanti allo specchio. E io voglio bene a quella che vedo nello specchio, anche se non è perfetta“.