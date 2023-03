Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7, i pronostici dei bookmaker. Manca un mese alla conclusione del reality più seguito della tv italiana, chi si aggiudicherà la vittoria finale? Ecco che cosa ne pensano gli scommettitori, tutte le quote degli ultimi concorrenti.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7: pronostici e quote dei bookmaker

È ormai aperta la fase finale del Grande Fratello Vip 7: d’ora in poi ogni televoto sarà o eliminatorio o per selezionare uno dei finalisti. Chi si aggiudicherà la vittoria finale nel reality show più longevo della tv italiana? I bookmaker si sono già fatti un’idea. In base alle quote di Snai, EuroBet e GoldBet, i principali favoriti alla vittoria sono Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. In particolare l’ex naufrago sembra avere la vittoria in pugno secondo gli scommettitori. Snai quota la vittoria di Tavassi a 4, alla pari con le sue rivali Oriana e Nikita. Sia EuroBet che GoldBet lo pongono invece in discreto vantaggio sulla concorrenza, quotandolo rispettivamente a 2 e a 3. Oriana e Nikita sono invece ferme a 5 su EuroBet, con l’ex concorrente di Pechino Express leggermente più indietro su GoldBet a quota 6.

Gli altri contendenti, chi insegue i più quotati? Chi sono gli sfavoriti?

Se per Snai si tratta di una lotta a tre con tanti inseguitori, la situazione si fa più “piccante” osservando le quote degli altri bookmaker. Nel mix dei potenziali vincitori sembra esserci anche Daniele Dal Moro, quotato a 5 sia su EuroBet che GoldBet. Sempre vicina alla vetta anche Antonella Fiordelisi, con una media quote del 5.8. In leggero svantaggio ci sono invece Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Alberto De Pisis. Pochissime speranze, invece, per Andrea Maestrelli, Milena Miconi e Davide Donadei, tre concorrenti che non hanno colpito affatto il pubblico e che con ogni probabilità saranno eliminati nelle prossime settimane. Le loro quote sono invitanti, ma la loro vittoria è assai improbabile: sono quotati tra il 31 e il 51.