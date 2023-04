Marco Verratti, chi è la moglie Jessica Aidi: età, origini, carriera

Chi è Jessica Aidi, moglie dell'azzurro Marco Verratti. Modella, ex cameriera: per lei il calciatore ha mollato tutto.

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha scelto come moglie Jessica Aidi all’altare.Ma chi è Jessica Aidi, moglie di Marco Verratti?

Marco Verratti, chi è la moglie Jessica Aidi

Jessica Aidi, classe ’92, è nata a Montpellier, nel sud della Francia, ed ha origini magrebine. Prima del successo, serviva ai tavoli come cameriera ma in breve tempo ha conquistato le passerelle di tutto il mondo. Attualmente fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris e ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie, comparendo nella rivista Sport Illustrated ed è stata tra le 6 finaliste del Si Swimsuit.

La storia d’amore tra Jessica Aidi e Marco Verratti

Jessica Aidi e Marco Verratti si sono sposati, ma non è la fama ad averli fatti incontrare. Marco ha notato Jessica mentre lei esercitava professione di cameriera. Lei invece, ha dichiarato in passato, è rimasta folgorata dagli occhi azzurri del centrocampista italiano. È stato però a seguito del Gran Premio di Monaco di Formula 1 del 2019 che il mondo li ha visti per la prima volta insieme. Paparazzati e schiaffati sui giornali, hanno dovuto rivelare che tra loro era sbocciato l’amore.

Un amore sbocciato nonostante Marco Verratti stava da 10 anni con la compagna Laura Zazzara, dalla quale aveva avuto due figli. Presto detto: dopo una vacanza a Ibiza che ha alimentato la scintilla, Verratti si separa da Zazzara e nel dicembre 2020 propone ad Aidi di convolare a nozze. “Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno 2021 al tuo fianco e insieme per sempre? Ti amo amore mio”, aveva scritto Jessica sui suoi canali social, subito dopo aver accettato la proposta. Sui social spesso la coppia condivide foto insieme e tenere dediche, mentre la moglie non manca di sostenere il fidanzato durante le partite. Si scatta delle foto in maglietta azzurra, fa il tifo per lui, e lo segue allo stadio per presenziare ai match.

Il matrimonio

Il rito e i festeggiamenti si sono tenuti nella romantica Parigi, in Francia, Stato natale della sposa. Lei è già nota ai più: modella acclamata con oltre 300 mila followers su Instagram, ha accresciuto la sua fama durante gli Europei 2021 con degli scatti in maglia azzurra.