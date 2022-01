Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus? La ballerina e showgirl napoletana è legata sentimentalmente al conduttore dal 2003. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Chi è Giovanna Civitillo, showgirl e moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 Settembre 1977. Inizia a studiare danza a nove anni, presso l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza”. Si diploma nel 1994, con il ruolo di Teresina nel balletto Napoli, al Teatro Bellini di Napoli. Due anni dopo, comincia a lavorare come ballerina in molti programmi televisivi, tra cui Carramba che sorpresa, Domenica In e Beato tra le donne.

Dal 2002 al 2006 è una delle ballerine de L’Eredità, il famoso quiz televisivo condotto da Amadeus. È in questa occasione che conosce il conduttore, con il quale si sposerà nel 2009.

Negli anni successivi, affianca spesso Amadeus sul piccolo schermo. Nel 2006 lavora insieme a lui in 1 contro 100, gioco a premi preserale di Canale 5. Nel 2020, la showgirl viene scelta come inviata de La vita in diretta per il Festival di Sanremo, condotto dal marito.

Anche nel 2021, Giovanna Civitillo ha un ruolo nella kermesse musicale: conduce il Primafestival, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Vita privata, il matrimonio con Amadeus

Giovanna Civitillo conosce Amadeus nel 2002, quando entra a far parte del corpo di ballo de L’Eredità. Nel 2003 i due si avvicinano e iniziano una relazione, nonostante il conduttore non avesse ancora divorziato dalla prima moglie, Marisa Di Martino. Nel 2009, dall’amore della coppia nasce un figlio, José Alberto.

Al bimbo è stato dato il nome di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, squadra del cuore di Amadeus. La coppia si sposa il 12 Luglio di quello stesso anno.