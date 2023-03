Piqué contro Shakira, altro attacco: le parole dell’ex calciatore in tv in risposta alla cantante

Piqué contro Shakira: altro scontro a distanza tra i due. Prima le parole della cantante colombiana, poi l’intervento pubblico per la prima volta dell’ex calciatore sull’argomento. Altri attacchi tra i due ex a distanza.

Piqué contro Shakira, altro attacco

Pochi giorni fa, Shakira aveva parlato contro il suo ex sul divano del Late Show di Jimmy Fallon. Così, pspite del programma radiofonico El món, trasmesso su RAC1, Piquè ha parlato per la prima volta in tv del tormentone della cantante colombiana che ha scatenato un putiferio mediatico incredibile.

“Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante stronzate“ aveva spiegato la cantante colombiana qualche giorno fa. “Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, un modo sano per incanalare le mie emozioni“. La cantante aveva spiegato di avere non delle semplici fan, ma “una sorellanza di donne che hanno vissuto quello che ho vissuto io, che pensano quello che penso io, che sentono quello che sento io, che hanno dovuto sopportare quello che ho dovuto sopportare io, quindi ho scritto questa canzone per me ma anche per tante altre donne che avevano bisogno di qualcuna che le rappresentasse”.

Le parole dell’ex calciatore in tv in risposta alla cantante

“Ho sentito la canzone ovviamente. Non voglio parlarne perché non mi tocca“ ha raccontato. Piqué ha poi spiegato che, al momento, il suo unico pensiero sono i figli: “Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri figli” ha detto senza nominare mai il nome della sua ex.

“Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici” ha continuato. L’ex Barcellona ha poi raccontato anche della diretta su Twitch in compagnia del figlio Milan, dello scorso gennaio, che aveva mandato su tutte le furie Shakira: “Me l’ha chiesto e io ne sono stato felicissimo. Non c’è niente al mondo che mi renda più felice di vedere mio figlio felice”. Poche parole invece, sulla sua nuova relazione e sul rapporto con Clara, che Piqué ha liquidato con un semplice: “Sto bene, sono felice”.