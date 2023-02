Brutto incidente a Milano nei pressi della stazione centrale. Una donna, infatti, è morta nel pomeriggio investita mentre era in bici. L’episodio, avvenuto mercoledì 1 febbraio, si sarebbe verificato dopo le 14.30. Si tratta, nel capoluogo lombardo, dell’ennesimo caso di vittima della strada.

Milano, morta donna in bici travolta da mezzo pesante

Una donna di 38 anni è morta nel pomeriggio di mercoledì 1 febbraio, investita da un mezzo pesante in viale Brianza, nei pressi della stazione Centrale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta dal mezzo.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni riportate dal quotidiano La Repubblica, il tir arrivava da via Padova e dopo aver passato piazzale Loreto avrebbe girato in viale Brianza sulla destra. Quando poi i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, però, la donna era già deceduta. Per accertare la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.