Mourinho contro l’arbitro Chiffi in Monza-Roma: “Persona orribile”. Ecco la risposta di Palladino

Mourinho si è scagliato contro l’arbitro Chiffi a fine gara tra Monza e Roma, terminata 1 a 1. L’allenatore portoghese ha utilizzato termini pesanti contro il direttore di gara. Tuttavia, sono arrivate poi le parole di difesa di Palladino.

Mourinho contro l’arbitro Chiffi in Monza-Roma: “Persona orribile”

Mourinho è una furia dopo la partita tra Monza e Roma. L’allenatore portoghese si è scagliato contro l’arbitro di gara Chiffi. “Non è facile, abbiamo avuto in campo gente in grande difficoltà a livello di stanchezza. I ragazzi hanno dato tutto, gente come Mancini, Pellegrini, Cristante… Ma c’è gente che gioca e non ha ancora la qualità per stare a questo livello. La panchina è praticamente inesistente. Hanno giocato con l’orgoglio per questo io sarò con loro fino all’ultimo minuto di questa stagione”.

Chiffi viene infatti definito “il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera”. E ancora: “Non ha avuto grande influenza sul risultato però è scarso: tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto al minuto 96. La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia… La Roma deve crescere anche a questo livello. Io ho smesso di lavorare gli ultimi 20 minuti perché sapevo che sennò mi sarebbe arrivato un rosso, succede sempre con lui. Confesso che stasera sono sceso in campo con il microfono. Mi sono protetto… comunque sono stato zitto perché sabato volevo stare con i miei pochi giocatori in campo contro una super squadra come l’Inter. Anche per questo nel finale sono andato via, non lo volevo guardare”.

Ecco la risposta di Palladino

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha voluto rispondere dopo le parole dell’allenatore portoghese. “Chiffi è stato uno dei migliori arbitri e non ha sbagliato nulla, ovviamente per quello che mi riguarda. Non ho mai visto protestare così una panchina avversaria, una roba scandalosa quella che hanno fatto oggi. Chiffi è stato perfetto ed ha arbitrato molto bene. Il Monza ha fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere. La Roma ci ha fatto giocare male tecnicamente e ci ha fatto giocare sporco perchè spezza tutte le linee di passaggio ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari. Noi siamo stati bravi ad adattarci al tipo di gioco e nella ripresa abbiamo fatto bene. Gara poi spezzetata ma ci abbiamo provato fino alla fine per trovare il guizzo finale ma va bene così”.