Chi è Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti: disegni, malattia, fidanzato

Chi è Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti? Giovane e talentuosa cartoonist di 23 anni, nel 2021 è balzata agli onori delle cronache quando ha svelato la battaglia contro la sua malattia. È a lei che il cantautore romano ha dedicato Per te. Scopriamo di più sui suoi disegni, la malattia e la sua vita privata.

Chi è Teresa Cherubini, la cartoonist figlia di Jovanotti

Teresa Cherubini, la figlia della fotografa Francesca Valiani e di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è nata il 13 Dicembre 1998. È a lei, quando era appena nata, che il popolarissimo cantautore ha dedicato il brano di successo Per te, singolo tratto dal suo album Lorenzo 1999. In un intervista, Jovanotti afferma: “Sono un padre che non sa dire di no. Lascio a mia moglie il lavoro scomodo. Ma a Teresa, soprattutto quando era più piccola, ho dedicato tanto tempo”.

Vive a New York da diversi anni, dove ha frequentato le scuole medie e superiori. I genitori volevano infatti darle l’opportunità di scegliere un percorso di studi internazionale. Dopo il diploma si trasferisce in Inghilterra per frequentare la facoltà di Medicina, ma un anno dopo decide di inseguire la sua vera passione: il disegno e il fumetto.

Il percorso da artista grafico alla SVA e il successo su Instagram

Al momento, Teresa Cherubini studia fumetto alla SVA, la School of Visual Arts di New York. Ha preso un anno sabbatico a causa del Covid, ma la sua laurea è prevista per il 2022. Pubblica tutti i suoi lavori su un attivissimo profilo instagram con lo pseudonimo TerryWho, un riferimento alla serie britannica Doctor Who. La pagina ha un pubblico internazionale di oltre 100mila follower. Il profilo è pieno di fumetti e produzioni originali e di fanart dedicate a personaggi di fumetti, come Batgirl, Nightwing e Wonder Woman, e a libri e serie televisive, tra cui Tenebre e Ossa, Anna dai Capelli rossi ed Harry Potter.

La battaglia contro la malattia: “Non vedo l’ora di ricominciare a vivere”

Il 13 Gennaio 2021, Teresa Cherubini ha svelato di aver lottato in segreto per lungo tempo con un linfoma di Hodgkin, un tumore al sistema linfatico. Dopo sette mesi di angoscia e sei cicli di chemioterapia, finalmente arriva il respiro di sollievo: il 12 Gennaio è ufficialmente guarita. Lo rivela sul suo profilo instagram, a cose fatte: “Ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla”.

Nel suo post ringrazia la sua famiglia, i suoi amici e i medici e infermieri che l’hanno supportata e accompagnata nel suo percorso di guarigione: “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere“. Poi, la decisione di rasarsi i capelli, un modo per voltare pagina e guardare al futuro: “La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto , ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio”.

La gioia di Jovanotti e Francesca: “Lei è stata pazzesca, è la nostra roccia”

Il padre Jovanotti, sollevato, ha condiviso il post anche sulla sua pagina Facebook: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca”.

Anche la mamma, Francesca Valiani, ha raccontato tutta la sua gioia per la guarigione della figlia: “Ieri è stato quel giorno, quel giorno in cui tutto doveva finire e così è stato, non si può descrivere la felicità. Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario. Vorrei ringraziare le nostre famiglie, i nostri amici, chi sapeva e si è mosso con rispetto e discrezione”.

Vita privata: è fidanzata?

Non ci sono molte notizie sulla vita privata di Teresa. La giovane artista è molto riservata e non è solita condividere troppi dettagli che riguardino la sua sfera personale, se non per quanto riguarda la sua produzione e il suo percorso di studi.