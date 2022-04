Cugini di Campagna, è bestemmia: Silvano espulso dall’Isola dei Famosi

Bestemmia in diretta all’Isola dei Famosi: Silvano Michetti dei Cugini di Campagna espulso dalla trasmissione. Il naufrago si era lanciato in un’espressione blasfema subito dopo il suo sbarco sulla spiaggia di Cayo Cochinos.

Cugini di Campagna, la bestemmia in diretta: cosa è successo?

I Cugini di Campagna subito nella bufera. Il 4 aprile 2022 i musicisti Silvano Michetti e Nick Luciani sono sbarcati sull’Isola dei Famosi, dopo aver affrontato uno spericolato viaggio tra elicottero e barchino.

Neanche il tempo di raggiungere gli altri naufraghi, che arriva subito lo scandalo. Accolti dall’inviato Alvin sulle rive honduregne, Silvano appare spossato dal viaggio, ma asciutto. I due sostengono di essere arrivati a nuovo, ma Alvin si rivolge a Silvano, puntualizzando: “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino”. A quel punto il musicista 75enne molla una bestemmia in diretta: “Eh, Porco D…”. In studio se ne rendono conto subito, si sente persino Nicola Savino in sottofondo che commenta: “Ahia…”.

Ilary Blasi fa buon viso a cattivo gioco e lo spettacolo va avanti. In seguito, Mediaset taglia la clip incriminata dalla puntata integrale, ma il danno ormai è già fatto.

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022

Silvano Michetti espulso dall’Isola dei Famosi, Mediaset: “Ci scusiamo per l’episodio inaccettabile”

Pochi giorni dopo il fattaccio, Mediaset ha comunicato la decisione di espellere Silvano Michetti dalla trasmissione. La nota ufficiale è stata divulgata sui social: “ Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di campagna dall’Isola dei famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile “.

Non è la prima volta che all’Isola dei Famosi viene preso un provvedimento del genere dopo un’esternazione inappropriata di un concorrente. Nel 2006, nel corso della quarta edizione del reality, un infuriato e affamato Massimo Ceccherini lanciò una bestemmia in diretta dopo aver visto mangiare il suo collega naufrago Raffaele Balzo: “Ma io vedo Balzo che tutta la settimana non fa un c…o e mangia e io non mangio nulla?! Oh, belli?! Ciao, mi mangio un cocco, non mi frega una s…a.

No, porco d… no, non me ne frega”. Anche in questo caso, lo sfogo blasfemo fu punito con l’espulsione dal programma.