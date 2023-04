Joaquin Phoenix e la dieta per interpretare Joker: ecco quanti kg ha perso l’attore

Joaquin Phoenix ha perso tanti kg per interpretare il personaggio di Joker. L’attore ha dichiarato di aver seguito una dieta molto dura condividendo le foto sui suoi profili social per testimoniare la sua trasformazione.

Joaquin Phoenix e la dieta per interpretare Joker

Joaquin Phoenix si conferma ancora una volta un grande attore trasformista, riuscendo ad interpretare qualsiasi tipo di ruolo, anche se vengono richiesti importanti sforzi fisici. L’ultima sua grande interpretazione è arrivata con il secondo film di Joker. “Inizi davvero a impazzire quando perdi quella quantità di peso in così poco tempo. Ho avuto ripercussioni importanti sulla mia psiche, molto utili per la mia interpretazione”, ha fatto sapere l’attore.

Come riporta la rivista Insider, Phoenix nel tempo ha più volte affermato che “la consistente perdita di peso potrebbe avergli provocato ‘un disturbo’, rendendolo ossessionato dal cibo e dal peso e inducendolo a evitare gli eventi e le relazioni sociali”.

Ecco quanti kg ha perso l’attore

L’attore per interpretare il personaggio ha dichiarato di aver perso addirittura 25 kg in tre mesi. L’attore è stato seguito da una nutrizionista, che gli ha permesso di mangiare solo: mele, lattuga, asparagi e fagiolini al vapore. Inoltre, sempre per entrare al meglio del personaggio di Joker per apprendere una risata che potesse essere congrua al personaggio, Phoenix ha studiato video di persone che “soffrono di risata patologica” e si è ispirato anche a Buster Keaton (grande maestro del cinema muto) per alcuni caratteri gestuali.