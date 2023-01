Emanuela Orlandi, Fedez si è scusato con il fratello. Pietro: “Mi ha telefonato”

Emanuela Orlandi, Fedez era finito al centro delle polemiche dopo la sua ironia sulla ragazza scomparsa. Dopo la risposta del fratello di Emanuela, il cantante ha chiamato direttamente e si è scusato con Pietro Orlandi.

Emanuela Orlandi, Fedez si è scusato con il fratello

Fedez è finito in una bufera di polemiche ed attacchi, dopo la sua ultima uscita infelice durante la puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, che addirittura verrà mandato in onda su Rai 2 nella settimana di Sanremo.

Il rapper ha ironizzato durante il suo podcast sula storia di Emanuela Orlandi. “Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata”, ha detto l’artista prima di scoppiare a ridere, mentre si parlava, insieme al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, della serie Vatican Girl. “Questo è black humor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, ha commentato il giornalista. “Scusami, mi faceva troppo ridere… ma non fa ridere”, ha replicato lo stesso artista, che si è subito reso conto dell’errore commesso. Così è arrivata subito la risposta di Pietro Orlandi che poi ha dichiarato di essere stato telefonato da Fedez ed aver ricevuto anche le scuse.

Pietro: “Mi ha telefonato”

“Fedez ha telefonato per chiedermi scusa” ha comunicato Pietro Orlandi. Il fratello di Emanuela, nel corso di una diretta su Instagram con il giornalista Gianluigi Nuzzi (a sua volta presente nella puntata incriminata del podcast) ha spiegato: “Fedez mi ha chiamato ieri e l’ho apprezzato perché poteva anche non farlo, ha capito che ha sbagliato e mi ha detto che non voleva assolutamente essere irrispettoso“. Inoltre, ha detto: “A ognuno di noi, da ragazzini, sarà scappata una risata durante un funerale, cerco di prenderla così”.

“Ne ho sentite tante di cattiverie, cose dette in malafede e ben peggiori di una risata in quella circostanza. Da lui solo immaturità. Non c’era sicuramente la volontà di offendere, o mancare di rispetto” ha detto. Infine: “Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più. Quando mi ha chiamato mi ha detto che magari ci vedremo in trasmissione per parlare ancora della vicenda” ha concluso.