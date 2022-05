Iene, cosa ha detto Bianca Guaccero: “Ca…te su di me, mai cacciata dalla Rai”

Il monologo agguerrito di Bianca Guaccero alle Iene: cosa ha detto la conduttrice? Dopo la chiusura di Detto Fatto, l’attrice era finita al centro di una serie di speculazioni infondate: “Mai cacciata dalla Rai, vittima di una macchina del fango che inventa c…te”.

Bianca Guaccero alle Iene, che cosa ha detto? Il monologo della conduttrice

Bianca Guaccero è sul piede di guerra. L’attrice e conduttrice si era ritrovata in mezzo a una serie di congetture giornalistiche dopo la chiusura del suo talk show, Detto Fatto.

Nella serata dell’11 maggio, Bianca Guaccero è stata ospite negli studi de Le Iene, dove ha risposto per le rime alle voci che la vedevano “cacciata dalla Rai” e “licenziata in tronco”. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico.” -ha spiegato la conduttrice nel suo monologo- “Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto.

Sono una professionista, una donna che decide della sua vita. Che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina”.

Altri articoli speculavano sul suo stato di salute, titolando “La triste confessione della malattia”, o “Non si può curare”, lasciando intendere gravi conseguenze per la conduttrice. In realtà, Bianca Guaccero è affetta solo da un reflusso gastrico, e per un periodo ha avuto il Covid-19, dal quale si è ripresa pienamente.

Guaccero senza filtri: “Macchina del fango vergognosa, inventano c…ate. L’informazione è una cosa seria”

La conduttrice ha quindi continuato il suo sdegnato monologo, accusando i giornali sensazionalistici: “Il rumore di fondo diventa pettegolezzo: «Sai che è stata cacciata dalla Rai, poverina è malata». Questo periodo dovrebbe averci insegnato che l’informazione è una cosa seria. La macchina del fango orchestrata da alcuni, che non guarda in faccia a nessuno e niente, che inventa c…ate solo per il proprio tornaconto è vergognosa.

È un vero e proprio atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno. E poco importa se dall’altra parte c’è una persona in carne ed ossa”. “Non vincerete voi” -ha infine concluso la Guaccero- “Arriverà il giorno in cui i vostri trucchetti verranno smascherati. E verrete finalmente considerati per quello che siete. Uno schifo. Come i titoli che scrivete”.