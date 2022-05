Detto Fatto chiude per sempre: ecco il motivo della chiusura

Detto Fatto chiude per sempre, qual è il motivo della chiusura del programma? Il varietà condotto da Bianca Guaccero sparisce definitivamente dal palinsesto Rai dopo un decennio. Le dichiarazioni polemiche della presentatrice: “Non avete più bisogno di noi”.

Detto Fatto chiude per sempre, il motivo della chiusura: cosa è successo?

Dopo dieci anni di presenza costante nel palinsesto di Rai 2, la tv italiana dice addio a Detto Fatto. Lo storico varietà pomeridiano, condotto prima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero, arriva alla chiusura definitiva.

La Rai ha improvvisamente deciso di porre fine alla trasmissione, creando sgomento e sconforto in una grossa fetta di telespettatori. La fine del programma è poi finita al centro di una serie di congetture mediatiche, che vedevano Bianca Guaccero “cacciata” e “licenziata in tronco” dall’emittente, voci infondate a cui la conduttrice ha risposto con un impetuoso monologo a Le Iene. Secondo altre indiscrezioni, dietro la fine di Detto Fatto ci sarebbe l’indisponibilità della presentatrice, già pronta a passare oltre e a partecipare ad altri progetti televisivi.

L’addio di Bianca Guaccero: “Per me parlano i fatti, fiera di quanto fatto”

Nel corso dell’ultima puntata del programma, Bianca Guaccero ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel suo discorso d’addio, la presentatrice ha ringraziato il pubblico per il supporto e ha parlato delle soddisfazioni raggiunte nel corso della sua esperienza a Detto Fatto: “Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato.

Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi”. Ha poi detto la sua sui motivi che avrebbero portato alla chiusura: “Volete sapere perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, sono 10 anni che ci seguite. Voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?”.

“Ho aspettato questi mesi prima dire questo.” -ha spiegato Bianca al pubblico- “Sono passati quattro anni da quando ho calcato per la prima volta questa passerella.

Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono stati molto più complicati, tra pandemia e guerra, e intrattenere il pubblico non è stato più soltanto un divertimento ma quasi un dovere. Io volevo ringraziarvi per come mi avete accolta e qui ho trovato una famiglia“.

La conduttrice ha infine chiuso il suo discorso: “Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche parlare.

Credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno, fiera di portare questa nave in porto. E, a voi, posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Qui so per certo che noi siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza, perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza”.