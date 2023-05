Tridimensionale, l’ultimo singolo di Biagio Antonacci: testo e video

Il mese di Maggio, dopo un inizio a rilento, ha cominciato a mettere in mostra il lavoro dei tanti artisti. Tra gli ultimi da citare c’è Biagio Antonacci con il suo ultimo singolo, dal titolo Tridimensionale.

Il brano è stato prodotto con Benny Benassi.

Tridimensionale, il testo dell’ultimo singolo di Biagio Antonacci

Dopo un’apparente sparizione, Biagio Antonacci è tornato, prima con il suo tour e con le varie tappe, e poi con il nuovo singolo, dal titolo Tridimensionale. Come tante canzoni dell’ultimo periodo, il pezzo parla d’amore, un sentimento stavolta “positivo”, visto che l’autore-amante è in grado far sentire una persona importante, reale e concreta. Un rapporto con una persona che lo fa sentire vivo e che, al contempo, potrebbe permettergli di volare e di, improvvisamente, cadere. Nonostante i rischi che una relazione d’amore implichi, per lui bisogna amare senza nessun tipo di riserva e protezione.

Di seguito il testo del brano:

Hai le mie stesse particelle

dicevi sempre io non mi fido in piazza delle sette chiese

mentre sbucciavi il mandarino

mi dicevi bonjour amour

ti dicevo ti dicevo ? my love

mi dicevi se muori tu

voglio vivere ancora un po’

e se l’amore vale il prezzo del biglietto

non può finire adesso

non può finire a letto

e se l’amore è un intervento a cuore aperto

lo voglio fare adesso, lo voglio fare

si cancella tutto ma di cielo strade cosa mi rimane, tu

Tridimensionale

Tridimensionale tu

Scoprire il sesso a 16 anni

piccoli uomini libertini

guardare il mondo in bicicletta

abbiamo dei fiori ed accendini

Dicevi bonjour amour

ti dicevo ? my love

mi dicevi se muori tu

voglio vivere ancora un po’

e se l’amore vale il prezzo del biglietto

non può finire adesso

non può finire a letto

e se l’amore è un intervento a cuore aperto

lo voglio fare adesso, lo voglio fare

si cancella tutto ma di cielo strade cosa mi rimane, tu

Tridimensionale

Tridimensionale tu

L’amore muove il sole

e poi le stelle su

ti voglio immaginare

tridimensionale, tu

Perché mi fai volare se poi mi porti giù

e dolce naufragare

tridimensionale, tu

Tridimensionale

Tridimensionale

Tridimensionale

Tridimensionale, tu

Tridimensionale, tu

Tridimensionale, tu

L’amore muove il sole

e poi le stelle su

ti voglio immaginare

tridimensionale, tu

Perché mi fai volare se poi mi porti giù

e dolce naufragare

tridimensionale, tu

LEGGI ANCHE: Biagio Antonacci a Bari: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le prossime tappe e date.

Il video della canzone