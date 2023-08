Alex Schwazer conferma l’ingresso al GF: “Entro solo se mi posso allenare”

Alex Schwazer conferma il suo ingresso al GF, le condizioni del marciatore: “Entro solo se mi posso allenare, voglio tornare a gareggiare”. Anche Signorini presenta lo sportivo sui social: “Ti seguiremo in diretta”.

Dopo giorni di chiacchiere e voci di corridoio, arriva la conferma ufficiale dai canali social del Grande Fratello. Il cast dei concorrenti del nuovo GF include anche Alex Schwazer, marciatore olimpionico squalificato dalle ultime due Olimpiadi per le accuse di doping. Lo ha confermato lui stesso in un video in cui appare al fianco del conduttore Alfonso Signorini. L’atleta ha deciso di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ad una condizione: “Io ci sarò ma solo se vengo messo nella condizione di potermi allenare, perché io ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti”.

Signorini lo ha rassicurato: “Io ti prometto che ti seguiremo in diretta giorno per giorno durante questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico come sei tu. E quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta perché tu possa partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi”.

Gli altri candidati vip, da Mughini a Rosanna Fratello

Un altro candidato quasi sicuro del suo ingresso è nientemeno che il giornalista Giampiero Mughini, reduce da un’esperienza a Ballando con le stelle ed è pronto a rimettersi in gioco nella casa del GF. Sono tantissimi gli altri nomi in lizza per i restanti sei posti per i vip di questa edizione. Dalla showgirl Justine Mattera alla cantante Fiordaliso, passando per Ninetto Davoli, Corrado Tedeschi, Rosanna Fratello e Samira Lui. Si parla anche di Cristina Seymandi che, secondo alcune voci, sarebbe stata richiesta dallo stesso Pier Silvio Berlusconi.