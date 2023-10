Bernardini De Pace sul caso Heidi Baci: “Allibita, indietro di 50 anni”

Caso Heidi Baci, la furia dell’avvocata Bernardini De Pace: “Sono allibita, siamo tornati indietro di cinquant’anni”. Ospite a Pomeriggio 5, l’esperta legale ha parlato del ritiro della gieffina dopo le pressioni del padre: “L’ha mortificata in modo tremendo”.

Bernardini De Pace furiosa per il caso Heidi Baci: “Indietro di cinquant’anni”

Il caso di Heidi Baci è da giorni al centro del dibattito televisivo. La giovane concorrente del Grande Fratello 2023 ha lasciato il programma dopo la visita di suo padre, Genti Baci. L’uomo ha colpevolizzato Heidi per non aver respinto in maniera abbastanza decisa Massimiliano Varrese: “Io e la mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata, alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore”. Poche ore dopo, pressata dai genitori, Heidi lascia il programma, gettando il GF 2023 nel caos. Al riguardo è intervenuta anche l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, furiosa per quanto andato in onda negli scorsi giorni: “Sono allibita, siamo tornati indietro di cinquant’anni”.

L’intervento dell’avvocata a Pomeriggio 5: “Nel 2023 un padre non può fare una scenata del genere”

L’avvocata divorzista è stata ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e ha commentato con sdegno quanto accaduto nel reality show di Alfonso Signorini: “Io sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia. Non so quanti milioni abbia, ma suppongo che ne abbia, mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di cinquanta anni“. Poi, su esortazione della Merlino, Bernardini De Pace ha detto la sua sulla differenza di età in una coppia: “Secondo me è meglio, quando la donna è più grande e l’uomo è più piccolo”.