Il caso Alex Schwazer arriva su Netflix: trama, cast, trailer e le parole dell’ex atleta

Il caso Alex Schwazer: arriva su Netflix la serie tv sull’ex atleta e la sua storia legata la doping. Per la prima volta sono i diretti interessati di questa vicenda a scendere nei dettagli di una triste vicenda dello sport italiano.

Il caso Alex Schwazer arriva su Netflix: trama

Il caso Alex Schwazer è il titolo della nuova serie tv che esce il 13 aprile 2023 su Netflix. Sono quattro puntate con al centro la storia di doping che ha colpito l’ex atleta. Ecco la sinossi ufficiale: “L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità”.

“Non ho aspettative dalla serie, non ho accettato la partecipazione per un motivo particolare, ma perché il tempo del racconto è molto ampio e il pubblico potrà capire cosa è accaduto veramente”, spiega l’atleta alla presentazione della serie.

Ecco cosa fa oggi l’ex atleta: “Oggi faccio l’allenatore di podisti amatori, perché volevo restare nel mondo dello sport e con la squalifica questa era l’unica opportunità che avevo per rimanere nel mondo che amo di più. Chiaramente gli obiettivi sono diversi da un tempo, ma sono contento”.

“Nella serie, Donati, integerrimo allenatore, all’epoca consulente della Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, accusa la stessa agenzia di aver ordito un complotto nei loro confronti, perché avevano scoperto un database con la lista di atleti dopati, su cui non c’erano state verifiche. Insomma un sistema marcio. Fecero l’errore di mettermi nelle commissioni pensando che mi sarei adeguato. Ma non lo feci. L’agenzia antidoping non funziona è un sistema studiato ad arte per non colpire e spero che questa serie porti questa storia fuori dal mondo dello sport”.

Il caso Alex Schwazer: cast

C’è ovviamente il protagonista Schawazer che racconta i fatti in prima persona. Poi intervengono anche l’ex fidanzata di allora Carolina Kostner, la celebre pattinatrice artistica su ghiaccio. Poi, ci sono le testimonianze di Sandro Donati, l’ultimo allenatore di Schwazer, di giornalisti, periti e preparatori atletici.

Il trailer

