Cristina Seymandi al Grande Fratello, le voci sull’ex di Massimo Segre

Cristina Seymandi tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello? Secondo alcune voci di corridoio, l’imprenditrice ex fidanzata di Massimo Segre sarebbe stata contattata da Pier Silvio Berlusconi. Qual è la verità?

Cristina Seymandi al Grande Fratello, c’è anche lei tra i vip nella casa del GF?

Secondo alcune insistenti voci di corridoio, la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe ospitare la protagonista dello scandalo più chiacchierato dell’estate, Cristina Seymandi. L’imprenditrice, lasciata pubblicamente dal commercialista vip Massimo Segre alla festa pre-matrimoniale per il suo presunto tradimento, potrebbe essere una delle concorrenti vip della prossima stagione del GF. In base ad alcune indiscrezioni lo stesso Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto da intermediario per averla nel reality show. L’AD di Mediaset l’avrebbe telefonata lui stesso, per assicurarsi la sua partecipazione al GF.

Per il momento Seymandi ha smentito tutte le voci, affermando di non avere intenzione di partecipare allo show di Alfonso Signorini e di non aver ricevuto telefonate da Pier Silvio. “Ha ricevuto molti inviti in trasmissioni televisive che ha cortesemente rifiutato.” -spiega il suo reputation manager Luca Poma– “I rumors sono completamente destituiti di fondamento”.

La battaglia legale con Segre, spariti 700mila euro dal conto condiviso

Intanto, continuano a rimbalzare voci e indiscrezioni anche sulla battaglia legale tra Seymandi e Segre, occupati in un braccio di ferro per la separazione dei beni. Da un lato il commercialista vip sta facendo i conti con l’istruttoria del Garante della Privacy, che sta indagando per stabilire eventuali responsabilità per la diffusione dell’ormai famigerato video della rottura. Dall’altro Seymandi è al momento accusato di aver sottratto 700mila euro dal conto condiviso con il suo ex fidanzato. Secondo Segre, l’imprenditrice avrebbe ritirato il danaro senza dirgli nulla. La prima udienza per la condivisione dei beni si terrà oggi, 22 agosto.