Seymandi Cristina, chi è l’imprenditrice lasciata pubblicamente dal noto commercialista Massimo Segre

Seymandi Cristina è una nota imprenditrice torinese finita al centro del gossip per essere stata lasciata pubblicamente dal suo ex futuro marito Massimo Segre. La donna è stata accusato di tradimento.

Seymandi Cristina, chi è l’imprenditrice

Seymandi Cristina ha 45 anni ed è originaria di Torino ma soprattutto figlia di un noto commercialista proprio torinese. Dopo il liceo, si è laureato in Lettere Moderne iniziando a lavorare come progettista culturale per diversi enti di rigenerazione delle valli piemontesi. Poi, però ha provato ad inserirsi nel mondo della politica. Infatti, è stata collaboratrice dell’ex sindaco Chiara Appendino e poi collaboratrice di Paolo Damilano, il candidato del centrodestra poi sconfitto alle elezioni. In seguito, ha cambiato strada e ha scelto quella dell’imprenditrice diventando così amministratore delegato della Savio, azienda specializzata in accessori per serramenti con 153 dipendenti rilevata sull’orlo del fallimento dal suo (ormai) ex fidanzato Massimo Segre. Grazie al suo ex futuro marito divenne anche segretario generale della Fondazione Molinette per la Ricerca. “Ho scelto di cogliere questa opportunità perché credo che l’azienda debba essere salvata”, ha detto in un’intervista a Corriere.

Lasciata pubblicamente dal noto commercialista Massimo Segre

La nota imprenditrice è finita nel vortice del gossip dopo essere stata lasciata pubblicamente alla sua festa di annuncio di matrimonio con il commercialista Massimo Segre. La donna è stata accusata di aver tradito il suo futuro marito.

“Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare”, sono state alcune parole di Segre alla sua ex futura moglie. “Amare un avvocato, a cui tiene più che a me”, sottolinea Segre. “Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale – dice implacabile –. E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale”.